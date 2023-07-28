Древние вирусы из вечной мерзлоты признали опасными

Древние вирусы, которые тысячелетиями хранились в вечной мерзлоте, могут стать причиной новых пандемий, показало исследование Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии. Ученые пришли к соответствующему выводу, проведя компьютерное моделирование.

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Известно, что вирусы способны сохранять жизнеспособность в течение очень долгого времени. Когда климат на планете был холоднее, древние вирусы оставались заключенными в ледниках и слоях вечной мерзлоты. Но с потеплением начался процесс таяния. Вместе с талой водой вирусы начали проникать в окружающую среду, водоемы, почву и моря.

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Так, в 2003 году ученые восстановили бактерии из ледяного керна возрастом 750 тысяч лет, взятого на Цинхай-Тибетском плато. В 2014 году был возрожден гигантский зомби-вирус Pithovirus sibericum из 30-тысячелетней сибирской вечной мерзлоты.

А в 2016 году споры B. anthracis из быстро тающей мерзлоты в Западной Сибири вызвали вспышку сибирской язвы, в ходе которой погибли тысячи северных оленей и пострадали десятки людей.

Недавно ученые выявили высокую генетическую совместимость между вирусами, выделенными из озерных отложений в высокогорных районах Арктики, и их потенциальными живыми хозяевами.

Оценки показали, что при таянии льда каждый год может высвобождаться около четырех секстиллионов микроорганизмов. Это число сопоставимо с предполагаемым количеством звезд во всей Вселенной.

Авторы нового исследования оценили экологические риски, связанные с высвобождением непредсказуемых древних вирусов. Результаты показали, что архаичные патогенны с большой вероятностью выживут и эволюционируют в современном мире. Примерно в 3% случаев патоген становился доминирующим в новой среде, и это, согласно модели, приводило к потере разнообразия современных видов. При самом плохом сценарии масштабы вымирания достигали 30%, сообщает PLOS Computational Biology.

«Учитывая огромное количество древних микробов, высвобождаемых в реальном мире, такие вспышки представляют существенную опасность», – подчеркнули авторы научной работы.