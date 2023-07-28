Ученые предположили, что гигантская планета может скрываться в Солнечной системе

К 1846 году астрономы нашли все восемь главных планет в Солнечной системе, однако поиски еще одной не останавливаются до сих пор. На обнаружение Девятой планеты или «Планеты X», как называют ее в научном сообществе и СМИ, эксперты тратят тысячи часов своей жизни. И для этого есть веская причина, отмечает портал ScienceAlert — без нее существование нашей системы в текущем виде невозможно.

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Научный сотрудник Центра астрофизики и суперкомпьютеров Технологического университета Суинберна Сары Уэбб напомнила, что все объекты в космосе движутся по законам гравитации. Самым большим гравитационным притяжением в Солнечной системе обладает Солнце. Однако и планеты имеют огромную массу и гравитацию, которая влияет на другие объекты в космосе. Именно человеческие представления об этом явлении позволяют считать, что в нашей системе на самом деле девять планет.

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Ученые давно обнаружили, что характер движения карликовых планет за Плутоном «неожиданный». Они летят по очень большим эллиптическим орбитам, сгруппированы вместе и находятся под некоторым наклоном по сравнению с остальной частью Солнечной системы. При использовании компьютерного моделирования выясняется, что для формирования такой орбиты необходимо воздействие планеты массой, в десять раз превышающей массу Земли.

Однако выяснить местонахождение «Планеты X» пока не удается. Ученые уже долгие годы охотятся за видимыми свидетельствами ее существования. Согласно текущим теориям, Девятая планета находится по меньшей мере в 20 раз дальше от Солнца, чем Нептун. Это затрудняет ее обнаружение — из-за отдаленности от звезды блеск космического объекта будет очень тусклым даже в самых современных телескопах. Кроме того, для ее наблюдения нужны идеальные условия — направление в нужную сторону, безлунная ночь и отсутствие осадков.