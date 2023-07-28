Приложение Twitter для Android получило новый дизайн с буквой X

Приложение социальной сети Twitter официально сменило логотип в версии для Android, убедилась «Газета.Ru».
Несмотря на то, что из интерфейса приложения на Android пропала птичка, которую заменила буква X, система все еще воспринимает название приложения как Twitter. По всей видимости, эти изменения вступят в силу уже в ближайшее время.
Страница приложения в Google Play все еще показывает старый логотип и название соцсети так же, как и в случае с iPhone и App Store. При этом устройства Apple все еще не получили обновленный интерфейс внутри программы.
Подписка Twitter Blue пока сохранила свое прежнее название. Будет ли она переименована в X Blue или получит другое наименование, неизвестно.
Илон Маск объявил о ребрендинге Twitter в X в середине июля. Тогда он предложил пользователям соцсети придумать логотип, который он примет в качестве замены для синей птицы. Вскоре пользователь Сойер Мерритт опубликовал видео с логотипом X, который был выбран Маском. При этом бизнесмен неоднократно заявлял, что текущий дизайн является промежуточным.