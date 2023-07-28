Приложение Twitter для Android получило новый дизайн с буквой X

Приложение социальной сети Twitter официально сменило логотип в версии для Android, убедилась «Газета.Ru».

© Газета.ru

Несмотря на то, что из интерфейса приложения на Android пропала птичка, которую заменила буква X, система все еще воспринимает название приложения как Twitter. По всей видимости, эти изменения вступят в силу уже в ближайшее время.

Страница приложения в Google Play все еще показывает старый логотип и название соцсети так же, как и в случае с iPhone и App Store. При этом устройства Apple все еще не получили обновленный интерфейс внутри программы.

Подписка Twitter Blue пока сохранила свое прежнее название. Будет ли она переименована в X Blue или получит другое наименование, неизвестно.