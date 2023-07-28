Apple ужесточит требования по API для владельцев приложений

Apple ужесточает вслед за Google требования к разработчикам приложений в App Store. Технологический гигант внедрил новое правило, согласно которому разработчики обязаны обосновывать свой выбор использования определенных API (интерфейсов программирования приложений) перед тем, как представить свои продукты на рассмотрение, пишет портал 9to5Mac.

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Целью такого нововведения является борьба с задействованием «отпечатков» пальцев юзеров, которые используются для слежения за пользователями в различных приложениях и на веб-сайтах.

К марту 2024 года все приложения, которые не предоставят обоснование использования определенных API, будут отклонены. Несмотря на то, что эта мера направлена на защиту конфиденциальности пользователей, разработчики выразили опасения по поводу некоторых аспектов нового правила. Например, популярный API UserDefaults попадает в категорию «Required Reason», что вызывает беспокойство у компаний, так как приложения могут быть отклонены даже из-за необходимости объяснения использования базовых API.