Назван лидер по скачиваниям среди дейтинговых сервисов в России

Mamba оказалась лидером в мобильном сегменте онлайн-сервисов для знакомств в июле 2023 года. Как сообщает газета «Ведомости», об этом свидетельствует исследование аналитической платформы Sensor Tower.

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За неделю приложение скачали 77,6 тысяч раз, что составляет 27,5% от общего количества загрузок в этом сегменте. Второе место занимает «ДругВокруг» — 67,6 тысяч скачиваний или 23,9%. За ними идут Tabor (62,6 тысячи или 22,2%), «Мята» (27,8 тысяч или 9,8%) и Pure (20 тысяч или 7,1%).

В феврале 2022 года 45% скачиваний приходилось на ушедшие из России Badoo и Tinder. Тогда у Badoo было 103 тысячи установок в неделю (29,7%), а у Tinder — 52 тысячи (15%). Mamba впервые обогнала Tinder в июне 2022 года, заняв долю в 22,8%.