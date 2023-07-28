Ученые оживили червя из вечной мерзлоты возрастом 46 тысяч лет

Международная группа ученых оживила круглого червя, который несколько десятков тысяч лет провел в вечной мерзлоте. Это самое древнее существо, пережившее криптобиоз (приостановку жизнедеятельности вследствие неблагоприятных условий) и сумевшее «возродиться».

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Червя обнаружили в сибирской вечной мерзлоте на глубине около 40 метров. Ученые проанализировали растительные материалы, сохранившиеся рядом с ним, и определили, что возраст слоя отложений составляет от 45 839 до 47 769 лет.

Ученые не только оживили червя в лаборатории, но и провели анализ генома. Результаты показали, что он относится к недавно описанному виду Panagrolaimus kolymaensis.

Лишь немногие виды животных способны ставить процессы жизнедеятельности на паузу, если условия становятся неблагоприятными. В их число входят тихоходки, нематоды и микроскопические водные организмы, называемые коловратками. Однако самое продолжительное время, зарегистрированное в криптобиозе среди ныне живущих червей, составляет всего 39 лет.

Червь Panagrolaimus kolymaensis на десятки тысяч лет превзошел этот рекорд. Исследования также показало, что он обладает схожими генами со своим современным родичем Caenorhabditis elegans. Многие из этих генов связаны с выживанием в суровой среде.

Ученые пришли к выводу, что некоторые виду нематод, адаптируясь к выживанию в криптобиозе в таких средах, как вечная мерзлота, приобрели возможность существовать в таком состоянии на протяжении целых геологических эпох. В дальнейшем они намерены установить, есть ли верхний предел выживания червей в таком виде.