Маск решил оставить в Twitter только темный режим

В соцсети Twitter в скором времени будет доступен только темный режим, заявил владелец компании Илон Маск.

Бизнесмен объяснил, что считает темный режим платформы «лучшим во всех отношениях», передает ТАСС.

Портал The Verge, что это решение вызвало споры среди пользователей соцсети, которые заявили, что светлый текст на черном фоне читать сложнее. В настоящий момент соцсеть предлагает несколько режимов.

Ранее Маск сообщил, что публикации в Twitter после переименования социальной сети в X будут называться не «твитами», а «иксами».