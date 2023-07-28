Обнаружены новые особенности черных дыр

Известно, что некоторые сверхмассивные черные дыры, которые обладают массой, равной миллионам или миллиардам масс Солнца, могут скапливаться в центре галактик. Такое множество черных дыр, испускающих струи сильно намагниченной плазмы, называется микроквазарами.

Теперь астрофизики в ходе наблюдений за микроквазаром под названием GRS 1915+ 105 выявили специфичные характеристики системы микроквазаров, которые никогда ранее не фиксировались. Они использовали массивный сферический радиотелескоп (FAST), что позволило впервые обнаружить сигнал квазипериодических колебаний (QPO) в радиодиапазоне от системы микроквазаров. Примечательно, что QPO уже наблюдались в рентгеновских лучах микроквазаров, однако выявить эти колебания как часть радиоизлучения всей системы удалось впервые.