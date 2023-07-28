Ученые разработали безопасные протонные аккумуляторы, не уступающие литиевым

Ученые Мельбурнского королевского технологического института (RMIT) разработали экологически безопасные аккумуляторы на основе химических реакций с протонным обменом. Как сообщает PV magazine, они оказались наравне с лучшими коммерческими литиевыми батареями по плотности хранения энергии в пересчете на массу аккумулятора.

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RMIT занимается разработкой протонных аккумуляторов уже свыше десяти лет. Их предыдущие варианты предполагали использование металлоригидных электродов, однако в новом прототипе используется углеродный материал. Это делает утилизацию и переработку крайне простой и безопасной, в отличии от литиевых вариантов.

Новый аккумулятор при заряде расщепляет обычную воду на водород и кислород. В угольном электроде заряд накапливается в виде водорода, то есть, протона. Разрядка происходит в обратном порядке: протоны покидают электрод через мембрану, отсекающую электроны, соединяются с кислородом и образуют воду. Этот процесс образует электрический ток.

Разработчики отмечают, что их вариант протонной батареи имеет намного меньшие потери по сравнению с традиционными водородными системами. Еще одно преимущество — очень быстрая зарядка.