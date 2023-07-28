Маск передумал удалять светлую тему в соцсети X

Владелец соцсети X (бывшая Twitter) Илон Маск в течение дня после общения с пользователями передумал — светлая тема в итоге останется, а удалят полутемную. О своем решении миллиардер сообщил в Twitter.
«Многие люди попросили сохранить светлую тему, так что мы это сделаем, но по умолчанию будет темная тема. При этом полутемная будет удалена», — написал бизнесмен.
Первоначально Маск заявил, что оставит только темную тему, и в результате дизайн в темных тонах станет единственным по умолчанию. Это вызвало критику со стороны пользователей, многие из которых чаще пользуются светлой темой.
По умолчанию в Twitter работала светлая тема, в соцсети позже ввели возможность переключаться между светлой и темной темами. Затем разработчики создали и ввели в соцсеть полутемный вариант для пользователей, работающих в вечернее время.
Некоторые пользователи похвалили Маска за то, что он прислушался и изменил первоначальное решение. Однако другие юзеры расстроились, так как предпочитали регулярно включать полутемную тему, чтобы читать публикации с приглушенной яркостью экрана.