В Риме археологи нашли "неуловимый" театр Нерона

Итальянские археологи сообщили об "исключительной находке" - в Риме обнаружены руины древнего сооружения, в котором эксперты узнали остатки театра знаменитого древнеримского императора Нерона.

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Как сообщает Live Science, исключительным открытие ученые называют потому, что театр Нерона много лет оставался "неуловимым". О нем хорошо известно из многочисленных письменных источников. Сам факт его существования не вызывает сомнений. Ученые по описаниям довольно точно знают, как он выглядел. Однако найти его следы не удавалось.

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Удача улыбнулась археологам, приглашенным для обследования участка, отведенного под строительство будущего отеля. Он расположен буквально "в нескольких шагах от Ватикана". Работы стартовали здесь в 2020 году. Археологи наткнулись на остатки сооружений, которые их очень заинтересовали. Было принято решение о проведении масштабных раскопок глубоко под обнесенным стеной садом Палаццо делла Ровере. Строительство отеля пришлось отложить.

И вот теперь археологи заявили, что они, вероятно, нашли руины театра Нерона, действовавшего в первом веке нашей эры. Театр был назван в честь Нерона Клавдия Цезаря Августа Германика, который являлся римским императором с 54 года нашей эры до своей смерти в 68 году. Есть мнение, что именно там Нерон репетировал стихи и ставил музыкальные представления.

Исследователи обнаружили множество артефактов, разбросанных среди руин здания. Среди них оказалось семь богато украшенных средневековых стеклянных чаш, фрагменты костяных четок, глиняные горшки, кухонная утварь, монеты, костяные гребни и, что самое главное, многочисленные музыкальные инструменты. Архитектурные элементы самого театра поразили археологов роскошными мраморными колоннами и штукатуркой, украшенной сусальным золотом.

Нерон считается одним из самых печально известных правителей Древнего Рима. В наше время его обвиняют в том, что это по его приказу был сожжен Рим. В ходу легенда о том, что он любовался эпическим пожаром, играя на своей загородной вилле на скрипке. Много слухов ходит о его зверствах, вплоть до того, что он убил свою собственную мать и двух жен. Много легенд связывают его имя и с непозволительной роскошью - считается, что Нерон денег не жалел и опустошил казну.