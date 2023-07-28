Для авиакомпаний создан российский сервис связи «борт–земля»

Отечественный сервис связи «борт–земля» стал заменой иностранных аналогов, отключенных после начала спецоперации на Украине. Он позволяет обмениваться цифровыми сообщениями между экипажами и наземными службами перевозчика, передавать телеметрию и прочие данные, пишет газета «Известия».

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До введения санкций в 2022 году для этих целей использовалось оборудование швейцарской компании SITA и американской ARINC. Теперь наземные станции и ПО перевозчикам предоставляет «Ростех». Речь идет о технологии ACARS — (Aircraft Communications Addressing and Reporting System) — адресно-отчетной системе авиационной связи, которая является альтернативой голосовому радиообмену с диспетчером.

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После отключения SITA и ARINC базовых наземных станций в России «перевозчики мучались, так как самолеты в небе не имели прямой связи со своими авиакомпаниями», пояснил источник газеты, близкий к одному из перевозчиков.

«Экипажи испытывали сложности с передачей телеметрии и других актуальных данных с борта. Аналогично у диспетчеров были затруднения в части корректировки действий экипажей, находящихся в полете, что могло вести к перерасходу топлива. Информация о готовности судна к полету, о том, что пассажиры загружены и груз распределен, передавалась сначала по телефону в офис авиакомпании и далее в уполномоченные инстанции в бумажном виде», - пояснил он.

Сейчас российские наземные станции размещены в нескольких аэропортах, включая Шереметьево. До конца года планируется внедрить их в десяти авиаузлах. Обработка данных производится в российском процессинговом центре.

Однако для полномасштабного предоставления сервиса по всей стране необходима установка 105 таких станций. При этом пока неясно, можно ли выкупить оборудование, ранее установленное иностранными провайдерами.

«Из-за санкций не ясно, будут ли иностранцы вести переговоры с российскими компаниями и как проводить платеж. Поэтому «Ростех» вынужден дублировать оборудование», - пояснил источник.

Сервисом уже пользуются «Аэрофлот», S7 Airlines и Red Wings. Соглашение о сотрудничестве подписано с «Россией» и белорусской «Белавиа», пояснили в «Ростехе».

После начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, под которые попала и авиаотрасль. В частности, Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Санкции также обязывали лизингодателей разорвать действующие контракты с российскими авиакомпаниями. В марте 2022 года президент России подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации.