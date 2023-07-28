Lenovo выпустила большой планшет с комплектным стилусом

Компания Lenovo анонсировала планшет Tab P12 с большим экраном и чипом MediaTek. Об этом сообщает портал iXBT.

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Планшет получил 12,7-дюймовый IPS-экран с разрешением 2944х1840 пикселей и яркостью 600 нит. При этом частота обновления изображения в матрице составляет 60 Гц. Дисплей также может похвастаться поддержкой технологии Dolby Vision, а четыре динамика JBL — Dolby Atmos.

За производительность устройства отвечает чип MediaTek Dimensity 7050 с графикой Mali-G68 MC4. Покупателям будут доступны модификации с 4 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 128 ГБ или 256 ГБ. Память планшета можно будет расширить с помощью microSD емкостью до 1 ТБ.

Lenovo Tab P12 оснастили ультраширокоугольной фронтальной камерой с разрешением 13 Мп и основным датчиком на 8 Мп.

Планшет получил аккумулятор емкостью 10200 мАч с поддержкой зарядки мощностью 30 Вт.

Планшет работает под управлением Android 13. Производитель обещает два обновления ОС и поддержку с помощью патчей безопасности на протяжении четырех лет. Также отмечается, что новинка получила поддержку комплектного стилуса и фирменного чехла-клавиатуры, который покупается отдельно.