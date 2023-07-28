В Telegram появился аналог нелегального сервиса «Глаз Бога»

Компания R-Vision сообщила о появлении в мессенджере Telegram аналога нелегального сервиса "Глаз Бога", который позволяет получать персональную информацию. Об этом пишут "Известия".

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Стоимость использования бота варьируется от 25 до 200 рублей, в зависимости от запрашиваемой информации. Бот был создан участниками одного из даркнет-форумов и позволяет искать данные по Ф.И.О., телефону, ИНН, e-mail, номеру автомобиля и другим параметрам. С помощью него можно узнать информацию о месте работы, доходе, смене документов, марке автомобиля, авиаперелетах и даже медицинских данных человека.

Руководитель компонента Endpoint Петр Куценко отметил, что подобные сервисы - это объекты коммерческой деятельности, которые являются нелегальными. Их пользователи могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности за обработку персональных данных с нарушением законодательства. Кроме того, каждый год все больше персональных данных попадает в открытый доступ, что делает тему "пробива" актуальной. Подобные боты аккумулируют информацию, уже опубликованную на теневых площадках или полученную в результате кибератак или действий инсайдеров.

По словам Куценко, новый бот функционирует без подписки, а ее владельцы могут зарабатывать более 3 млн рублей в месяц,

По мнению экспертов, подобные программы могут использоваться злоумышленниками в методах социальной инженерии, что может привести к мошенническим действиям и финансовым потерям для жертв. Эксперты по информационной безопасности отмечают, что главная опасность подобных сервисов заключается в том, что они нивелируют ценность персональных данных и частной жизни.