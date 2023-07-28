Как выбрать правильный ноутбук и сэкономить - инструкция для новичков и не только
Покупка ноутбука — дело даже более ответственное, чем приобретение телефона. Даже имея неограниченное количество денег, невозможно прийти в магазин и просто сказать «дайте мне самое лучшее»: продавец засыплет вас вопросами и вполне может продать нечто, что вам и не хотелось. Сегодня мы вместе со СберМегаМаркетом разберемся, как выбирать ноутбук, на что обращать внимание, за что стоит обязательно доплатить, а где можно и сэкономить.
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Задачи
Как это ни странно, но выбор ноутбука надо начинать не с бюджета, который вы готовы выделить на покупку, а с определения круга задач, который вам надо будет решать. Именно от них будет зависеть то, на какие характеристики вам надо обращать внимание и какую сумму готовить к покупке.
Игры
К сожалению, тут малой кровью не отделаться. Игровые ноутбуки — самый дорогой сегмент рынка, и цены на них могут достигать полумиллиона рублей, как например, на MSI Titan GT77HX. Впрочем, далеко не все модели стоят таких безумных сумм. За 95-120 тысяч рублей можно взять ноутбук на RTX 4060, который сможет запустить любую современную игру на высоких и даже ультра-настройках. Яркие примеры таких моделей — ASUS TUF Gaming A15.
А за 65-75 тыс. рублей находятся такие варианты, как MSI GF63 Thin на RTX 3050 Ti или HP Victus 16-e0164nw Blue на RTX 3050 — их будет за глаза не только любителям сравнительно простых с точки зрения графики DOTA 2 или Counter-Strike, но и фанатам современных Red Dead Redemption 2 и даже Cyberpunk 2077.
За чуть большие суммы можно найти и варианты на видеокартах последнего поколения. Например, Gigabyte G5 MF (MF-E2KZ333SD) идет уже на 12-м поколении Intel Core и с RTX 4050.
Конечно же, настройки придется выставлять средние, а где-то — даже минимальные, но игры от этого хуже не станут. Еще больше повезет тем, у кого гейминг ограничивается старыми «Героями» или изометрическими RPG вроде Pathfinder — такие идут на офисных моделях и даже «макбуках».
Смотреть кино, проверять погоду, читать Telegram, печатать в Word
Самые простые модели, которые теоретически можно купить даже за 15 000 рублей. Да, с такой суммой вы получите, по сути, экран с клавиатурой и выходом в интернет: при открытии нескольких вкладок в браузере или большого файла Excel все будет тормозить. Но за то, чтобы от всего этого избавиться придется увеличить бюджет как минимум вдвое. Например, Infinix InBook XL23 с хорошим экраном и двухъядерным Intel Core i3 обойдется в 30 000 рублей.
Офис, для учебы
Самый частый и, на самом деле, самый сложный вариант при выборе. Работа, как и учеба, бывает разная: кому-то достаточно, чтобы работал Word и Excel, и тогда хватит представленного выше Infinix, Honor MagicBook x15 Silver или Huawei MateBook B3-510, а кому-то подавай возможность открыть разом 64 вкладки в Chrome или собрать таблицу Excel с десятком вложений и кросс-формулами через 32 листа. Тут уже есть смысл смотреть или на игровые модели начального уровня вроде MSI GF63 Thin, или на чистые «офисники» с хорошими процессором уровня Core i5/i7 или Ryzen R5/R7, а также солидным запасом оперативной памяти. Цены будут варьироваться от 50 до 80 тыс. рублей: Huawei MateBook D14 NbDE-WDH9, ASUS ExpertBook B3 Flip, ASUS VivoBook 15 M513UA, Lenovo IdeaPad 3 15IAU7, Xiaomi RedmiBook Pro 14.
Хочу рисовать, монтировать, редактировать фото
Еще один крайне широкий и отнюдь не бюджетный пласт ноутбуков. Формально для таких «профессиональных» задач у многих компаний существуют отдельные Pro-линейки с мощным железом и крутыми экранами. Например, у MSI — это CreatorPro X17, CreatorPro M15 за 450 и 115 тыс. рублей. По идее, если денег хватает, такие профессиональные модели можно брать со спокойной душой. Но есть одна хитрость.
Как правило, это перелицованные игровые лэптопы, которым чуть изменили дизайн и переписали ценник в большую сторону. Поэтому для серьезной работы можно обратить внимание на такие модели, как MSI Pulse GL66 12UCK-695RU или MSI Raider GE67HX 12UHS-099RU. Впрочем, опять же, если ваши задачи по рисованию и монтажу ограничиваются работой с двумя-тремя слоями в Photoshop или сборкой несложных роликов в Premiere без кучи графики и 8К, то присмотритесь к уже указанным старшим моделям в пункте «Офис, для учебы» — старших процессоров, вкупе с большим запасом памяти, хватит с головой.
Всегда с собой
Отдельная категория ноутбуков, которая может проходить красной линей через все описанные выше категории. Как правило ноутбуки категории «всегда с собой» — это машинки, которые можно кинуть в рюкзак и вообще не замечать их веса на протяжении дня. По опыту можем сказать, что это варианты от 1 до 2 кг вместе с зарядкой. В случае чистых офисников такие можно найти даже в младших сегментах. Тот же Infinix InBook XL23 весит всего 1,25 кг.
Но если вы будете искать варианты помощнее — за малый вес придется основательно доплатить. Дело в том, что тонкие и легкие ноутбуки приходится собирать из композитных материалов или алюминия, а это тут же переводит их в разряд «представительских моделей». Вот несколько ярких примеров «всегда с собой»: Huawei MateBook D15, Acer Swift 3 SF314, ASUS Zenbook UX325Ea, Huawei MateBook X Pro.
"Яблоки"
Ноутбуки Apple мы специально вынесли в отдельную категорию. Модели компании безусловно хороши, но это чистый премиум. Самая доступная современная модель — Macbook Air на M2 — обойдется минимум в 115 000 рублей. С экраном побольше, на 15 дюймов, она же встанет в 150 тыс. За 14 дюймов Pro-версии на прошлогоднем флагмане M1 Pro возьмут около 190 тысяч. За современные Pro-версии на 16 дюймов не постесняются спросить от 250 тыс. И вот тут мы должны вас предупредить.
Даже если вы готовы расстаться с такими суммами, имейте ввиду, что MacOS сильно отличается от привычной Windows и подойдет далеко не всем. Плюс, у системы до сих пор возникают проблемы со специфическими проектами высокой сложности в дизайне, в монтаже с графикой, архитектурой и многим другим. Ну и, наконец, эти ноутбуки — не про игры. Да, ситуация с геймингом постепенно улучшается, и количество проектов растет, но до обычного ПК еще далеко. С другой стороны, если все это вас не пугает, то MacBook — это легкие и мощные офисные и графические машинки с недостижимым для Windows временем работы. Плюс MacBook стареют гораздо медленнее Windows-конкурентов и выше ценятся на вторичном рынке.
Где покупать
Сегодня вопрос «где покупать» технику стоит крайне остро. Производителей, которые официально поставляют нам ноутбуки, осталось совсем немного, а значит, если не хотите «попасть» с гарантией, — вам в крупные сетевые магазины. Ну а мониторить наличие моделей и актуальные цены помогут агрегаторы. Один из самых широких списков подключённых магазинов сегодня у СберМегаМаркета: тут размещаются как небольшие магазинчики с особенно «вкусными» ценами, так и крупные сети вроде «М.Видео», «Эльдорадо», Holodilnik.ru, OLDI, «Никс», «Нотик» и многие другие.
Сразу скажем, цены на агрегаторе будут те же, что и на сайтах самих магазинов. Но на агрегаторе их гораздо проще сравнивать. Плюс, можно поймать акции самого агрегатора.
Характеристики или как искать самому
Надеемся, что предложенные выше модели и категории существенно облегчат вам поиск нужного ноутбука. Но, к сожалению, обойтись только нашими рекомендациями не получится: желательно научиться искать лэптопы самому. А для этого надо как уметь пользоваться поиском, так и понимать, что именно вы хотите. Вдаваться в глубокие технические характеристики мы не собираемся, но постараемся объяснить основные категории фильтра на СберМегаМаркете.
Для того чтобы перейти к выбору именно ноутбуков, вам на сайте СберМегаМаркет надо нажать «Каталог - Электроника - Компьютеры и комплектующие - Ноутбуки и аксессуары - Ноутбуки», ну или просто ткнуть на эту сслыку. Нужный нам инструмент - фильтр поиска - будет слева. Пойдем сверху вниз и научимся выбирать необходимые вам ячейки. Сразу предупредим, банальные категории вроде «Фирма-производитель» или «Вес» мы все же опустим.
Тип
Здесь можно примерно определиться с форматом ноутбука, который вы ищете.
- Ноутбук - все модели на агрегаторе.
- Ультрабук - формально этой категории ноутбуков уже не существует, но в народе так называют тонкие и легкие модели с хорошей производительностью.
- Ноутбук-трансформер - сюда попадают модели с откидывающимся экраном и отстегивающейся клавиатурой.
- Нетбук - устаревший формат, в который входят самые бюджетные модели.
Раскладка клавиатуры
Тут предлагают выбрать, какой язык будет у клавиатуры. Раньше такого вопроса вообще не стояло: все ноутбуки были с российской и английской раскладкой по умолчанию. Но сегодня, когда часть моделей к нам приезжает по параллельному импорту, RU-раскладку из коробки никто не гарантирует. Впрочем, практически любой крупный магазин гравирует клавиши совершенно бесплатно – выглядит не хуже, чем на заводе, и подсветка работает. Если магазин этого не делает, можно отнести покупку и в специальный сервис, средняя цена на услугу – 900 рублей.
Операционная система
Реально функциональных операционных систем сегодня две – Windows и MacOS. Но тут надо помнить, что обе эти операционные системы платные, и ноутбук без них или на Linux будет дешевле. Поэтому, если вы уверены в своих силах или у вас уже есть ключ на Windows – не переплачивайте.
Разрешение экрана
Запомните, минимально-комфортное разрешение экрана – это 1920х1080 (Full HD). Все, что ниже, допускается только в случае, когда надо сэкономить, или ноутбук будет работать как плеер, выводя картинку на телевизор. Стоит ли подниматься выше Full HD – открытый вопрос. Картинка с ростом разрешения определенно улучшится по качеству и четкости, но и железу компьютера будет гораздо тяжелее справляться с большим количеством точек, тем более, если речь идет об игровой модели. Поэтому смотрите по своему желанию, определенно посоветовать высокие разрешения мы можем только тем, кто плотно работает с графикой и видео. Для остальных случаев рецепт такой: ноутбук не игровой и не бюджетный – можно взять разрешение повыше, глаза скажут вам спасибо.
Технология дисплея
Объяснять премудрости строения разного типа матрица мы сейчас не будем, поэтому запоминайте простое правило. TN берем только когда очень-очень надо сэкономить. У этих матриц серьезные проблемы с отображением цветов и с вертикальными углами обзора. Отклонили крышку от себя – половина экрана потеряла цвета. Поэтому берем только IPS и всякие VA, MVA, PVA. С первыми, правда, будьте аккуратнее. В магазине может быть указано IPS, а на официальном сайте - что-то вроде «IPS-уровня». Это значит, что тут сэкономили, и перед нами нечто с обрезанным цветовым диапазоном (порой до 60%). Такие экраны часто ставят в бюджетные игровые модели, поэтому перед покупкой не ленитесь – проверьте дважды. Что касается OLED-матриц – это последний писк моды: яркие и очень красивые экраны, жаль, очень дорогие. А вот Retina-дисплеи – это только у MacBook, они, кстати, строятся на технологии IPS с подсветкой mini-LED.
Производитель процессора
Если мы не берем в расчет Apple, то для Windows-ноутбуков существует только два варианта: Intel или AMD. В последних поколениях (Ryzen 7000 и Core 12 и 13 000) оба - отличные, так что можно выбирать по цене и из личных предпочтений. А вот если речь будет идти о более старых Intel Core 11 000, то их лучше не брать и предпочесть Ryzen 5000 тех же годов выпуска.
Серия процессора
Тут тоже придется запоминать. Если мы не говорим о супер-бюджетных вариантах, то наш минимум – Ryzen 3 5000 и Core i3 12 000. С этими камнями уже можно говорить о приемлемой производительности для серфинга в интернете, просмотра фильмов и минимальных офисных задачах. Для полного комфорта и какого-то запаса на будущее берите Ryzen 5 и Core i5 – эти серии и в Photoshop себя отлично чувствуют, и в играх, и с большим количество вкладок браузера справляются «на раз-два». А вот топовые Ryzen 7/9 или Core i7/i9 мы рекомендуем с осторожностью. Они, конечно, отличные и быстрые, но они и стоят дорого, и греются сильно, что весьма некомфортно. Поэтому, если у вас нет и не предвидится достойных задач для таких мощных камней, то не тратьте деньги. Тут же отметим, что перед покупкой обязательно проверяйте, какая версия процессора стоит в конкретной модели.
Дело в том, что и у Intel, и у AMD есть как полноценные, так и урезанные варианты. У полноценных моделей Intel в конце названия всегда пишется H или HK. Всякие P, PE или U – это урезанные по энергопотреблению и, соответственно, по производительности версии, которые достойны только супертонких или легких моделей.
У AMD похожая история. H – полноценная модель. U – сильно урезанная. Есть, правда, еще HS – промежуточный вариант между H и U.
Количество ядер процессора
С выходом 12- и 13-го поколений Intel назвать правильное количество ядер для процессора стало невозможно: мало того, что они разделились на «основные» и «энергоэффективные», так и число их перевалило за два десятка. Однако всегда можно назвать минимально допустимое количество ядер. А это сегодня – четыре штуки, а лучше – шесть. И да, не сравнивайте Intel и AMD по этому показателю напрямую: архитектуры последних поколений слишком сильно различаются.
Объем оперативной памяти
Для Windows на сегодня минимально допустимый объем оперативной памяти – это 8 ГБ. По-хорошему же – меньше 16 брать не стоит.
Объем HDD и SSD
Минимально комфортный объем сегодня начинается с 256 ГБ. Меньше брать – нет никакого смысла. Однако если вы собираетесь скачивать фильмы, игры, работать с графикой или фото, то меньше 512 ГБ не берите – намучаетесь. И, естественно, не покупайте ноутбуки на старых жестких дисках – они слишком медленные. Берите только SSD.
Графический адаптер
С видеокартой история простая. Не нужны современные 3D-игры и не работаете с графикой/сложными математическими расчетами – можно ограничиться встроенной в процессор интегрированной графикой. С браузером, фильмами и простыми играми современные модели на процессорах уровня Core i5 прекрасно справляются. В противном случае – доплачивайте за дискретную видеокарту (отдельный чип внутри ноутбука). Но помните, что такой вариант не только будет дороже, но и сам ноутбук с отдельной видеокартой будет и тяжелее, и массивнее, и греться он будет сильнее.
Производитель и модель видеокарты
В ноутбуках без вариантов – только Nvidia и только GeForce. AMD делать мобильные видеокарты так и не научилась. Что касается конкретных моделей, то запоминаем. Минимум для игр сегодня – RTX 2060 или 3050/3050 Ti/4050. Хороший средний уровень – 3060/4060. Отличный вариант – 4070. За 4080 гоняться не советуем – в ноутбуках ее охладить толком не могут и по производительности она может оказаться не сильно лучше 4070.
Габариты и вес
Тут, мы думаем, вы и без нас понимаете о чем идет речь. Но на всякий случай напомним, что чудес в жизни не бывает. Чем мощнее вы покупаете ноутбук, тем большее он потребляет энергии и, соответственно, сильнее греется. А это значит, что его надо эффективно охлаждать. К сожалению, в тонких и легких корпусах качественно это сделать невозможно. Поэтому мощные рабочие и игровые модели – это всегда громоздкие, тяжелые и шумные ноутбуки. В аналогичных по конфигурации, но тонких корпусах железо всегда будет перегреваться и работать медленнее.
Перед покупкой
На этом с подбором основных параметров всё. Однако не спешите – перед покупкой мы рекомендуем дойти до магазина и посмотреть на выбранную модель лично. Покрутите экран, посмотрите на него со всех сторон, положите руку на клавиатуру, напишите несколько строчек осмысленного текста. Помните, ноутбук — это очень личная штука и провести с ним вам придется не один год.
Если до магазина дойти не получается – не беда. Ноутбук можно заказать на СберМегаМаркете по выгодной цене.
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