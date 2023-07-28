Как выбрать правильный ноутбук и сэкономить - инструкция для новичков и не только

Покупка ноутбука — дело даже более ответственное, чем приобретение телефона. Даже имея неограниченное количество денег, невозможно прийти в магазин и просто сказать «дайте мне самое лучшее»: продавец засыплет вас вопросами и вполне может продать нечто, что вам и не хотелось. Сегодня мы вместе со СберМегаМаркетом разберемся, как выбирать ноутбук, на что обращать внимание, за что стоит обязательно доплатить, а где можно и сэкономить.

© ASUS

Для этого у нас, кстати, даже есть промокод. Если вы при оформлении заказа (на этапе оплаты) введете код RAMBLER, то получите скидку в 1000 рублей на первый заказ от 2000 до 21 августа.

Задачи

Как это ни странно, но выбор ноутбука надо начинать не с бюджета, который вы готовы выделить на покупку, а с определения круга задач, который вам надо будет решать. Именно от них будет зависеть то, на какие характеристики вам надо обращать внимание и какую сумму готовить к покупке.

Игры

MSI

К сожалению, тут малой кровью не отделаться. Игровые ноутбуки — самый дорогой сегмент рынка, и цены на них могут достигать полумиллиона рублей, как например, на MSI Titan GT77HX. Впрочем, далеко не все модели стоят таких безумных сумм. За 95-120 тысяч рублей можно взять ноутбук на RTX 4060, который сможет запустить любую современную игру на высоких и даже ультра-настройках. Яркие примеры таких моделей — ASUS TUF Gaming A15.

ASUS

А за 65-75 тыс. рублей находятся такие варианты, как MSI GF63 Thin на RTX 3050 Ti или HP Victus 16-e0164nw Blue на RTX 3050 — их будет за глаза не только любителям сравнительно простых с точки зрения графики DOTA 2 или Counter-Strike, но и фанатам современных Red Dead Redemption 2 и даже Cyberpunk 2077.

СберМегаМаркет

За чуть большие суммы можно найти и варианты на видеокартах последнего поколения. Например, Gigabyte G5 MF (MF-E2KZ333SD) идет уже на 12-м поколении Intel Core и с RTX 4050.

СберМегаМаркет

Конечно же, настройки придется выставлять средние, а где-то — даже минимальные, но игры от этого хуже не станут. Еще больше повезет тем, у кого гейминг ограничивается старыми «Героями» или изометрическими RPG вроде Pathfinder — такие идут на офисных моделях и даже «макбуках».

Смотреть кино, проверять погоду, читать Telegram, печатать в Word

СберМегаМаркет

Самые простые модели, которые теоретически можно купить даже за 15 000 рублей. Да, с такой суммой вы получите, по сути, экран с клавиатурой и выходом в интернет: при открытии нескольких вкладок в браузере или большого файла Excel все будет тормозить. Но за то, чтобы от всего этого избавиться придется увеличить бюджет как минимум вдвое. Например, Infinix InBook XL23 с хорошим экраном и двухъядерным Intel Core i3 обойдется в 30 000 рублей.

Офис, для учебы

Huawei

Xiaomi

Хочу рисовать, монтировать, редактировать фото

Еще один крайне широкий и отнюдь не бюджетный пласт ноутбуков. Формально для таких «профессиональных» задач у многих компаний существуют отдельные Pro-линейки с мощным железом и крутыми экранами. Например, у MSI — это CreatorPro X17, CreatorPro M15 за 450 и 115 тыс. рублей. По идее, если денег хватает, такие профессиональные модели можно брать со спокойной душой. Но есть одна хитрость.

MSI

Как правило, это перелицованные игровые лэптопы, которым чуть изменили дизайн и переписали ценник в большую сторону. Поэтому для серьезной работы можно обратить внимание на такие модели, как MSI Pulse GL66 12UCK-695RU или MSI Raider GE67HX 12UHS-099RU. Впрочем, опять же, если ваши задачи по рисованию и монтажу ограничиваются работой с двумя-тремя слоями в Photoshop или сборкой несложных роликов в Premiere без кучи графики и 8К, то присмотритесь к уже указанным старшим моделям в пункте «Офис, для учебы» — старших процессоров, вкупе с большим запасом памяти, хватит с головой.

Всегда с собой

Отдельная категория ноутбуков, которая может проходить красной линей через все описанные выше категории. Как правило ноутбуки категории «всегда с собой» — это машинки, которые можно кинуть в рюкзак и вообще не замечать их веса на протяжении дня. По опыту можем сказать, что это варианты от 1 до 2 кг вместе с зарядкой. В случае чистых офисников такие можно найти даже в младших сегментах. Тот же Infinix InBook XL23 весит всего 1,25 кг.

СберМегаМаркет/Infinix

Но если вы будете искать варианты помощнее — за малый вес придется основательно доплатить. Дело в том, что тонкие и легкие ноутбуки приходится собирать из композитных материалов или алюминия, а это тут же переводит их в разряд «представительских моделей». Вот несколько ярких примеров «всегда с собой»: Huawei MateBook D15, Acer Swift 3 SF314, ASUS Zenbook UX325Ea, Huawei MateBook X Pro.

"Яблоки"

Ноутбуки Apple мы специально вынесли в отдельную категорию. Модели компании безусловно хороши, но это чистый премиум. Самая доступная современная модель — Macbook Air на M2 — обойдется минимум в 115 000 рублей. С экраном побольше, на 15 дюймов, она же встанет в 150 тыс. За 14 дюймов Pro-версии на прошлогоднем флагмане M1 Pro возьмут около 190 тысяч. За современные Pro-версии на 16 дюймов не постесняются спросить от 250 тыс. И вот тут мы должны вас предупредить.

Даже если вы готовы расстаться с такими суммами, имейте ввиду, что MacOS сильно отличается от привычной Windows и подойдет далеко не всем. Плюс, у системы до сих пор возникают проблемы со специфическими проектами высокой сложности в дизайне, в монтаже с графикой, архитектурой и многим другим. Ну и, наконец, эти ноутбуки — не про игры. Да, ситуация с геймингом постепенно улучшается, и количество проектов растет, но до обычного ПК еще далеко. С другой стороны, если все это вас не пугает, то MacBook — это легкие и мощные офисные и графические машинки с недостижимым для Windows временем работы. Плюс MacBook стареют гораздо медленнее Windows-конкурентов и выше ценятся на вторичном рынке.

Где покупать

Сегодня вопрос «где покупать» технику стоит крайне остро. Производителей, которые официально поставляют нам ноутбуки, осталось совсем немного, а значит, если не хотите «попасть» с гарантией, — вам в крупные сетевые магазины. Ну а мониторить наличие моделей и актуальные цены помогут агрегаторы. Один из самых широких списков подключённых магазинов сегодня у СберМегаМаркета: тут размещаются как небольшие магазинчики с особенно «вкусными» ценами, так и крупные сети вроде «М.Видео», «Эльдорадо», Holodilnik.ru, OLDI, «Никс», «Нотик» и многие другие.

Сразу скажем, цены на агрегаторе будут те же, что и на сайтах самих магазинов. Но на агрегаторе их гораздо проще сравнивать. Плюс, можно поймать акции самого агрегатора.

Характеристики или как искать самому

Надеемся, что предложенные выше модели и категории существенно облегчат вам поиск нужного ноутбука. Но, к сожалению, обойтись только нашими рекомендациями не получится: желательно научиться искать лэптопы самому. А для этого надо как уметь пользоваться поиском, так и понимать, что именно вы хотите. Вдаваться в глубокие технические характеристики мы не собираемся, но постараемся объяснить основные категории фильтра на СберМегаМаркете.

Для того чтобы перейти к выбору именно ноутбуков, вам на сайте СберМегаМаркет надо нажать «Каталог - Электроника - Компьютеры и комплектующие - Ноутбуки и аксессуары - Ноутбуки», ну или просто ткнуть на эту сслыку. Нужный нам инструмент - фильтр поиска - будет слева. Пойдем сверху вниз и научимся выбирать необходимые вам ячейки. Сразу предупредим, банальные категории вроде «Фирма-производитель» или «Вес» мы все же опустим.

Тип

Скриншот

Здесь можно примерно определиться с форматом ноутбука, который вы ищете.

Ноутбук - все модели на агрегаторе.

- все модели на агрегаторе. Ультрабук - формально этой категории ноутбуков уже не существует, но в народе так называют тонкие и легкие модели с хорошей производительностью.

- формально этой категории ноутбуков уже не существует, но в народе так называют тонкие и легкие модели с хорошей производительностью. Ноутбук-трансформер - сюда попадают модели с откидывающимся экраном и отстегивающейся клавиатурой.

- сюда попадают модели с откидывающимся экраном и отстегивающейся клавиатурой. Нетбук - устаревший формат, в который входят самые бюджетные модели.

Раскладка клавиатуры

Скриншот

Тут предлагают выбрать, какой язык будет у клавиатуры. Раньше такого вопроса вообще не стояло: все ноутбуки были с российской и английской раскладкой по умолчанию. Но сегодня, когда часть моделей к нам приезжает по параллельному импорту, RU-раскладку из коробки никто не гарантирует. Впрочем, практически любой крупный магазин гравирует клавиши совершенно бесплатно – выглядит не хуже, чем на заводе, и подсветка работает. Если магазин этого не делает, можно отнести покупку и в специальный сервис, средняя цена на услугу – 900 рублей.

Операционная система

Скриншот

Реально функциональных операционных систем сегодня две – Windows и MacOS. Но тут надо помнить, что обе эти операционные системы платные, и ноутбук без них или на Linux будет дешевле. Поэтому, если вы уверены в своих силах или у вас уже есть ключ на Windows – не переплачивайте.

Разрешение экрана

Скриншот

Запомните, минимально-комфортное разрешение экрана – это 1920х1080 (Full HD). Все, что ниже, допускается только в случае, когда надо сэкономить, или ноутбук будет работать как плеер, выводя картинку на телевизор. Стоит ли подниматься выше Full HD – открытый вопрос. Картинка с ростом разрешения определенно улучшится по качеству и четкости, но и железу компьютера будет гораздо тяжелее справляться с большим количеством точек, тем более, если речь идет об игровой модели. Поэтому смотрите по своему желанию, определенно посоветовать высокие разрешения мы можем только тем, кто плотно работает с графикой и видео. Для остальных случаев рецепт такой: ноутбук не игровой и не бюджетный – можно взять разрешение повыше, глаза скажут вам спасибо.

Технология дисплея

Скриншот

Объяснять премудрости строения разного типа матрица мы сейчас не будем, поэтому запоминайте простое правило. TN берем только когда очень-очень надо сэкономить. У этих матриц серьезные проблемы с отображением цветов и с вертикальными углами обзора. Отклонили крышку от себя – половина экрана потеряла цвета. Поэтому берем только IPS и всякие VA, MVA, PVA. С первыми, правда, будьте аккуратнее. В магазине может быть указано IPS, а на официальном сайте - что-то вроде «IPS-уровня». Это значит, что тут сэкономили, и перед нами нечто с обрезанным цветовым диапазоном (порой до 60%). Такие экраны часто ставят в бюджетные игровые модели, поэтому перед покупкой не ленитесь – проверьте дважды. Что касается OLED-матриц – это последний писк моды: яркие и очень красивые экраны, жаль, очень дорогие. А вот Retina-дисплеи – это только у MacBook, они, кстати, строятся на технологии IPS с подсветкой mini-LED.

Производитель процессора

Скриншот

Если мы не берем в расчет Apple, то для Windows-ноутбуков существует только два варианта: Intel или AMD. В последних поколениях (Ryzen 7000 и Core 12 и 13 000) оба - отличные, так что можно выбирать по цене и из личных предпочтений. А вот если речь будет идти о более старых Intel Core 11 000, то их лучше не брать и предпочесть Ryzen 5000 тех же годов выпуска.

Серия процессора

Скриншот

Тут тоже придется запоминать. Если мы не говорим о супер-бюджетных вариантах, то наш минимум – Ryzen 3 5000 и Core i3 12 000. С этими камнями уже можно говорить о приемлемой производительности для серфинга в интернете, просмотра фильмов и минимальных офисных задачах. Для полного комфорта и какого-то запаса на будущее берите Ryzen 5 и Core i5 – эти серии и в Photoshop себя отлично чувствуют, и в играх, и с большим количество вкладок браузера справляются «на раз-два». А вот топовые Ryzen 7/9 или Core i7/i9 мы рекомендуем с осторожностью. Они, конечно, отличные и быстрые, но они и стоят дорого, и греются сильно, что весьма некомфортно. Поэтому, если у вас нет и не предвидится достойных задач для таких мощных камней, то не тратьте деньги. Тут же отметим, что перед покупкой обязательно проверяйте, какая версия процессора стоит в конкретной модели.

Дело в том, что и у Intel, и у AMD есть как полноценные, так и урезанные варианты. У полноценных моделей Intel в конце названия всегда пишется H или HK. Всякие P, PE или U – это урезанные по энергопотреблению и, соответственно, по производительности версии, которые достойны только супертонких или легких моделей.

У AMD похожая история. H – полноценная модель. U – сильно урезанная. Есть, правда, еще HS – промежуточный вариант между H и U.

Количество ядер процессора

Скриншот

С выходом 12- и 13-го поколений Intel назвать правильное количество ядер для процессора стало невозможно: мало того, что они разделились на «основные» и «энергоэффективные», так и число их перевалило за два десятка. Однако всегда можно назвать минимально допустимое количество ядер. А это сегодня – четыре штуки, а лучше – шесть. И да, не сравнивайте Intel и AMD по этому показателю напрямую: архитектуры последних поколений слишком сильно различаются.

Объем оперативной памяти

Скриншот

Для Windows на сегодня минимально допустимый объем оперативной памяти – это 8 ГБ. По-хорошему же – меньше 16 брать не стоит.

Объем HDD и SSD

Скриншот

Минимально комфортный объем сегодня начинается с 256 ГБ. Меньше брать – нет никакого смысла. Однако если вы собираетесь скачивать фильмы, игры, работать с графикой или фото, то меньше 512 ГБ не берите – намучаетесь. И, естественно, не покупайте ноутбуки на старых жестких дисках – они слишком медленные. Берите только SSD.

Графический адаптер

Скриншот

С видеокартой история простая. Не нужны современные 3D-игры и не работаете с графикой/сложными математическими расчетами – можно ограничиться встроенной в процессор интегрированной графикой. С браузером, фильмами и простыми играми современные модели на процессорах уровня Core i5 прекрасно справляются. В противном случае – доплачивайте за дискретную видеокарту (отдельный чип внутри ноутбука). Но помните, что такой вариант не только будет дороже, но и сам ноутбук с отдельной видеокартой будет и тяжелее, и массивнее, и греться он будет сильнее.

Производитель и модель видеокарты

Скриншот

В ноутбуках без вариантов – только Nvidia и только GeForce. AMD делать мобильные видеокарты так и не научилась. Что касается конкретных моделей, то запоминаем. Минимум для игр сегодня – RTX 2060 или 3050/3050 Ti/4050. Хороший средний уровень – 3060/4060. Отличный вариант – 4070. За 4080 гоняться не советуем – в ноутбуках ее охладить толком не могут и по производительности она может оказаться не сильно лучше 4070.

Габариты и вес

Скриншот

Тут, мы думаем, вы и без нас понимаете о чем идет речь. Но на всякий случай напомним, что чудес в жизни не бывает. Чем мощнее вы покупаете ноутбук, тем большее он потребляет энергии и, соответственно, сильнее греется. А это значит, что его надо эффективно охлаждать. К сожалению, в тонких и легких корпусах качественно это сделать невозможно. Поэтому мощные рабочие и игровые модели – это всегда громоздкие, тяжелые и шумные ноутбуки. В аналогичных по конфигурации, но тонких корпусах железо всегда будет перегреваться и работать медленнее.

Перед покупкой

На этом с подбором основных параметров всё. Однако не спешите – перед покупкой мы рекомендуем дойти до магазина и посмотреть на выбранную модель лично. Покрутите экран, посмотрите на него со всех сторон, положите руку на клавиатуру, напишите несколько строчек осмысленного текста. Помните, ноутбук — это очень личная штука и провести с ним вам придется не один год.

Если до магазина дойти не получается – не беда. Ноутбук можно заказать на СберМегаМаркете по выгодной цене.

Еще раз напомним про промокод. Если вы при оформлении заказа (на этапе оплаты) введете код RAMBLER, то получите скидку в 1000 рублей на первый заказ от 2000 до 21 августа.

* Реклама ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» (агрегатор) (ОГРН: 1167746803180), юридический адрес: 105082, г. Москва, ул. Спартаковская площадь, д. 16/15, стр. 6

ВО 18+