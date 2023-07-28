В браузере Opera GX появилась функция замены истории просмотров

Разработчики популярного браузера Opera GX объявили о внедрении новой функции под названием «Fake My History». Как сообщается в блоге компании, эта функция позволяет заменить историю просмотров пользователя на фейковую версию, если владелец компьютера не заходил в программу более 14 дней подряд.

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Появление этой функции было объявлено в конце июля с целью обеспечить приватность и безопасность пользователей. Когда пользователь не открывает Opera GX в течение двух недель, браузер автоматически активирует возможность заменить настоящую историю просмотров на фейковую.

Компания обещает, что фейковая история будет содержать безобидные поисковые запросы, которые не вызовут подозрений у любопытных партнеров, родителей или соседей. Примерами таких запросов могут быть «бесплатные онлайн-курсы для личного роста» или «как построить скворечник».