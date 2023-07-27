Kaspersky взял под крыло банкоматы и торговые автоматы под управлением Linux

Компаний Kapersky займется защитой банкоматов и торговых автоматов под управлением Linux в дополнение к Windows

Компания «Лаборатория Касперского» расширила свою защитную функцию продукта Kaspersky Embedded Systems Security для устройств на базе операционных систем Linux и Windows, таких как банкоматы, торговые автоматы, медицинское оборудование и другие. В компании отметили, что Linux становится все более популярной ОС, и прогнозируют значительный рост её использования, включая в России.

Однако, с расширением использования Linux, увеличивается внимание со стороны злоумышленников, которые разрабатывают новые вредоносные программы для этой ОС. За первое полугодие 2023 года «Лаборатория Касперского» зарегистрировала более 14,5 миллиона сетевых автоматизированных атак на Linux по всему миру и обнаружила 260 тысяч новых уникальных вредоносных файлов.