На Марсе найден самый крупный остров Солнечной системы

Международная команда планетологов провела повторное изучение гигантской горы Олимп, которая считается крупнейшей не только на Марсе, но и во всей Солнечной системе. Выводы исследователей удивляют: полученные данные указывают на то, что в далеком прошлом эта гора могла представлять собой вулканический остров, также крупнейший в нашей планетной системе.

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Исследование опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters, а коротко о нем сообщает Space.com. В своей работе авторы пишут, что могучий марсианский Олимп, возможно, когда-то был вулканическим островом, окруженным океаном глубиной почти в шесть километров. По крайней мере, на это указывают найденные геологические свидетельства.

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Олимп считается самой высокой известной науке горой в Солнечной системе. Ее высота составляет 25 километров. Поражает размерами и ее основание, ширина которого оценивается в 601 километр. На вершине расположена вулканическая кальдера. Ранее ученые определили, что последний раз этот вулкан извергался 25 миллионов лет назад. Кстати, он расположен рядом с огромным вулканическим плато Фарсис, на котором имеется еще три мощных вулкана.

В новом исследовании команда под руководством Энтони Хильденбранда из Университета Париж-Сакле во Франции установила, что марсианский Олимп имеет много схожего с вулканическими островами на Земле. В качестве примеров ученые называют Азорские, Канарские и Гавайские острова.

Доказательства того, что и Олимп мог быть вулканическим островом, ученые видят в гигантских скалах и откосах, которые поднимаются почти на шесть километров в высоту вокруг горы Олимп. Исследователи утверждают, что эти откосы имеют "характерный вид" - они образовались там, где лава, стекавшая по склонам вулкана, врезалась в глубокие океанские воды. По оценкам авторов работы, происходило это примерно 3,7-3,4 миллиарда лет назад.