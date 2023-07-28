На Марсе найден самый крупный остров Солнечной системы
Международная команда планетологов провела повторное изучение гигантской горы Олимп, которая считается крупнейшей не только на Марсе, но и во всей Солнечной системе. Выводы исследователей удивляют: полученные данные указывают на то, что в далеком прошлом эта гора могла представлять собой вулканический остров, также крупнейший в нашей планетной системе.
Исследование опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters, а коротко о нем сообщает Space.com. В своей работе авторы пишут, что могучий марсианский Олимп, возможно, когда-то был вулканическим островом, окруженным океаном глубиной почти в шесть километров. По крайней мере, на это указывают найденные геологические свидетельства.
Олимп считается самой высокой известной науке горой в Солнечной системе. Ее высота составляет 25 километров. Поражает размерами и ее основание, ширина которого оценивается в 601 километр. На вершине расположена вулканическая кальдера. Ранее ученые определили, что последний раз этот вулкан извергался 25 миллионов лет назад. Кстати, он расположен рядом с огромным вулканическим плато Фарсис, на котором имеется еще три мощных вулкана.
В новом исследовании команда под руководством Энтони Хильденбранда из Университета Париж-Сакле во Франции установила, что марсианский Олимп имеет много схожего с вулканическими островами на Земле. В качестве примеров ученые называют Азорские, Канарские и Гавайские острова.
Доказательства того, что и Олимп мог быть вулканическим островом, ученые видят в гигантских скалах и откосах, которые поднимаются почти на шесть километров в высоту вокруг горы Олимп. Исследователи утверждают, что эти откосы имеют "характерный вид" - они образовались там, где лава, стекавшая по склонам вулкана, врезалась в глубокие океанские воды. По оценкам авторов работы, происходило это примерно 3,7-3,4 миллиарда лет назад.
Сегодня вокруг горы Олимп видна большая впадина. Высота откосов, по мнению авторов статьи, указывает на то, что океанская вода заполнила эту впадину на глубину около шести километров. Кстати, подобные признаки были обнаружены и на северном склоне другого марсианского вулкана, горы Альба. Она находится на расстоянии более 1800 километров от горы Олимп. А это косвенно указывает на то, каким огромным мог быть древний океан на Марсе.