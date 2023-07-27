Цукерберг повторил за Дуровым

Мессенджер WhatsApp Марка Цукерберга начал внедрять функцию, позволяющую отправлять видеокружки — короткие видеосообщения в виде круга. Об этом сообщается в официальном блоге WhatsApp.

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Подобная опция несколько лет доступна пользователям мессенджера Telegram Павла Дурова. В WhatsApp кнопка добавления видеокружка находится в нижней части экрана рядом со значком записи аудиосообщений.

Новшество получило название Instant Video Messages, или Мгновенные видеосообщения. Длительность видеосообщений также повторяет стиль Telegram — она ограничена 60 секундами.

Запись ведется до тех пор, пока пользователь удерживает кнопку. Отправить видеокружок можно сразу после записи. Если провести по экрану вверх, то видеосообщение будет записываться без удержания кнопки.

При открытии переписки воспроизведение видеокружка начнется автоматически без звука. Чтобы включить звук, нужно нажать на кружок.

По словам разработчиков, в ближайшие недели функция станет доступна всем пользователям. В команде мессенджера заверили, что видеосообщения в WhatsApp также защищены сквозным шифрованием.

Функция находилась в стадии бета-тестирования на смартфонах с мобильными операционными системами Android и iOS с июня 2023 года.