Гутерриш провозгласил, что в мире наступила эра «глобального кипения»

Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что глобальное потепление закончилось, но на смену ему пришло «глобальное кипение». Об этом говорится в сообщении The Guardian.

Он отметил, что ученые назвали июль 2023 года самым жарким месяцем за всю историю наблюдения за погодой.

«Изменение климата уже здесь. Это ужасно. И это только начало. Все еще возможно ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градуса Цельсия и избежать самого худшего», — сказал Гуттериш.

Ранее Гутерриш заявил, что ситуация вокруг борьбы с глобальным потеплением выходит из-под контроля и мировое сообщество постепенно движется к катастрофе. В публикации говорится, что, по неофициальным данным, период с 29 июня по 6 июля стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений. Гутерриш заявил, что мировому сообществу необходимо принять меры для смягчения последствий климатического кризиса.