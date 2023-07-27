Компания DMTEL оценила скорость мобильного интернета в московском метро

Компания МТС стала лидером качества мобильного интернета на основе расчета скорости загрузки данных и качества воспроизведения видео. К таким выводам пришли в компании DMTEL по итогам исследования, проведенного в московском метро.

© газета.ру

В пресс-службе МТС пояснили, что конечному потребителю важны не отдельные параметры качества сервиса, а их совокупность. Важно, чтобы интернет был везде, всегда, при хорошей скорости и с минимальными обрывами.

«В исследовании применяется именно этот комплексный подход, который учитывает совокупность потребительских свойств сервиса, включая среднюю загрузки данных. На эту характеристику сервиса абоненты обращают внимание в первую очередь, потому что это понятный оцифрованный показатель для широкого круга пользователей. По данному показателю, а также ряду других критериев, МТС уверенно находится на первой позиции», — уточнили в компании.

Отмечается, что самой скоростной веткой метро для всех операторов оказалась Большая кольцевая линия (БКЛ). На ней средние скорости в сети МТС приблизились к 82 Мбит/с, а на Люблинско-Дмитровской достигла 84,6 Мбит/с.

В МТС заверили, что ценят и приветствуют внешние исследования, так как они помогают взглянуть на операторскую сеть глазами потребителя и используют все возможные дополнительные источники для развития и модернизации сети.

Также в компании подчеркнули, что МТС первой среди всех операторов обеспечила связь в метро и постоянно работает над тем, чтобы ее качество соответствовало современным запросам.