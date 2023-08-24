Гаджеты, которые точно не не поймут наши дети: от пейджера до VHS

Гаджеты, которые точно не не поймут наши дети: от пейджера до факса
Поколение Z ( родившиеся примерно с 1997 по 2012 год) выросло в эпоху беспрецедентного развития технологий, и потому не застало многие устройства 1990-2000 годов, которые раньше считались пиковым хай-теком. Портал SlashGear рассказал о самых любопытных гаджетах из прошлого, которые сейчас потеряли былую популярность.
VHS-кассеты и магнитофоны
До прихода стриминговых платформ, Blu-ray, DVD и оптических дисков фильмы приходилось смотреть при помощи старых добрых видеокассет и магнитофонов. Они были неуклюжими, тяжелыми кирпичами из пластмассы. VHS-кассеты хранили фильмы при помощи магнитной пленки и воспроизводили их примерно по тому же принципу, что и проекторы. И да, после каждого просмотра фильма кассету нужно было перематывать назад.
Дисковые телефоны
Дисковые телефоны — весьма древняя технология даже по меркам миллениалов. Название устройства отсылает к тому факту, что номеронабиратель подобных телефонов выполнен в виде диска: чтобы набрать номер, его нужно было прокручивать пальцами. Современные смартфоны сделали дисковые телефоны пережитком прошлого, поэтому сейчас они встречаются очень редко.
Дискеты
До появления USB-накопителей и облачных хранилищ основным способом сохранения данных выступали гибкие магнитные дискеты — или флоппи-диски. На одном флоппи помещалось всего 1,44 МБ информации. Если тот или иной файл весил больше, то его приходилось разбивать на фрагменты при помощи специальных программ и записывать каждый на отдельную дискету. Оригинальная Doom 1993 года, к примеру, продавалась сразу на двух дискетах. Для контекста, сейчас максимальный размер видеофайла для TikTok составляет чуть меньше 300 МБ — или три сотни флоппи-дисков.
Телефонные модемы
Еще совсем недавно подключение к Интернету было дорогой роскошью, для которой необходимо специальное оборудование — телефонный модем. Да, без телефонной линии подключиться к Сети было невозможно. Кроме того, модем не позволял пользоваться телефоном при активном подключении: если кто-то дома решил посмотреть флэш-мультики, то никаких телефонных разговоров. Но это при условии, что мультик вообще прогрузится, т.к. стандартная скорость Интернета тогда не превышала 64 килобайта в секунду. Современные сайты бы грузились буквально сутками.
Аудиокассеты
Прежде чем MP3-проигрыватели завоевали мир, молодежь слушала музыку на магнитных кассетах. Да, примерно таких же, как и VHS — но на них записывались звуковые дорожки. Кто-то слушал кассеты на переносных магнитофонах, кто-то — на портативных проигрывателях, которые тогда были не самым дешевым удовольствием. И да, аудиокассеты тоже нуждались в перемотке: обычно их перематывали ручками или карандашами.
Факсы
Факс-машины были крайне популярными в 1980-1990-х годах: они использовались для передачи документов через телефонные линии. Иными словами, факс был предшественником современной электронной почты: когда почтовые ящики получили возможность передавать файлы, офисные машины потеряли былое значение.
Пейджеры
Пожалуй, сейчас в это трудно поверить, но раньше пейджеры были своего рода статусным символом. Модным аксессуаром, который часто крепился на пояс пользователя. Для чего они были нужны? Все просто: если кто-то не смог до вас дозвониться, то он оформлял вызов на пейджер — и устройство подавало уведомление. Мобильные телефоны довольно быстро вытеснили пейджеры, ведь последние могли только принимать вызовы.
Диаскопы
Раньше для демонстрации фотографий или каких-либо презентаций использовались старые проекторы — т.н. диаскопы, которые проецировали изображения со специальных слайдов. И нет, не цифровых слайдов, а пленочных. Они широко применялись в образовательных и правительственных учреждениях, но, опять же, развитие технологий сделало диаскопы реликтом давно прошедшей эпохи. Незачем печатать изображения на слайдах, когда память смартфона способна хранить тысячи картинок.
Автоответчики
Наконец, автоответчики представляли собой отдельные устройства, которые подключались к телефону и принимали сообщения от абонентов, когда владелец не мог подойти к трубке. Принятые послания записывались на кассеты, после чего их можно было прослушивать позже. Некоторые смартфоны и сейчас обладают похожей функцией, но, в целом, автоответчики стали гораздо более редким явлением. Особенно на фоне мессенджеров, которые могут хранить историю сообщений сколь угодно долго — стандартные автоответчики же нуждались в регулярной чистке памяти.