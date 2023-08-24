Гаджеты, которые точно не не поймут наши дети: от пейджера до VHS

Поколение Z ( родившиеся примерно с 1997 по 2012 год) выросло в эпоху беспрецедентного развития технологий, и потому не застало многие устройства 1990-2000 годов, которые раньше считались пиковым хай-теком. Портал SlashGear рассказал о самых любопытных гаджетах из прошлого, которые сейчас потеряли былую популярность.

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VHS-кассеты и магнитофоны

Видео дня

До прихода стриминговых платформ, Blu-ray, DVD и оптических дисков фильмы приходилось смотреть при помощи старых добрых видеокассет и магнитофонов. Они были неуклюжими, тяжелыми кирпичами из пластмассы. VHS-кассеты хранили фильмы при помощи магнитной пленки и воспроизводили их примерно по тому же принципу, что и проекторы. И да, после каждого просмотра фильма кассету нужно было перематывать назад.

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Дисковые телефоны

Дисковые телефоны — весьма древняя технология даже по меркам миллениалов. Название устройства отсылает к тому факту, что номеронабиратель подобных телефонов выполнен в виде диска: чтобы набрать номер, его нужно было прокручивать пальцами. Современные смартфоны сделали дисковые телефоны пережитком прошлого, поэтому сейчас они встречаются очень редко.

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Дискеты

До появления USB-накопителей и облачных хранилищ основным способом сохранения данных выступали гибкие магнитные дискеты — или флоппи-диски. На одном флоппи помещалось всего 1,44 МБ информации. Если тот или иной файл весил больше, то его приходилось разбивать на фрагменты при помощи специальных программ и записывать каждый на отдельную дискету. Оригинальная Doom 1993 года, к примеру, продавалась сразу на двух дискетах. Для контекста, сейчас максимальный размер видеофайла для TikTok составляет чуть меньше 300 МБ — или три сотни флоппи-дисков.

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Телефонные модемы

Еще совсем недавно подключение к Интернету было дорогой роскошью, для которой необходимо специальное оборудование — телефонный модем. Да, без телефонной линии подключиться к Сети было невозможно. Кроме того, модем не позволял пользоваться телефоном при активном подключении: если кто-то дома решил посмотреть флэш-мультики, то никаких телефонных разговоров. Но это при условии, что мультик вообще прогрузится, т.к. стандартная скорость Интернета тогда не превышала 64 килобайта в секунду. Современные сайты бы грузились буквально сутками.

Аудиокассеты

Прежде чем MP3-проигрыватели завоевали мир, молодежь слушала музыку на магнитных кассетах. Да, примерно таких же, как и VHS — но на них записывались звуковые дорожки. Кто-то слушал кассеты на переносных магнитофонах, кто-то — на портативных проигрывателях, которые тогда были не самым дешевым удовольствием. И да, аудиокассеты тоже нуждались в перемотке: обычно их перематывали ручками или карандашами.

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Факсы

Факс-машины были крайне популярными в 1980-1990-х годах: они использовались для передачи документов через телефонные линии. Иными словами, факс был предшественником современной электронной почты: когда почтовые ящики получили возможность передавать файлы, офисные машины потеряли былое значение.

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Пейджеры

Пожалуй, сейчас в это трудно поверить, но раньше пейджеры были своего рода статусным символом. Модным аксессуаром, который часто крепился на пояс пользователя. Для чего они были нужны? Все просто: если кто-то не смог до вас дозвониться, то он оформлял вызов на пейджер — и устройство подавало уведомление. Мобильные телефоны довольно быстро вытеснили пейджеры, ведь последние могли только принимать вызовы.

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Диаскопы

Раньше для демонстрации фотографий или каких-либо презентаций использовались старые проекторы — т.н. диаскопы, которые проецировали изображения со специальных слайдов. И нет, не цифровых слайдов, а пленочных. Они широко применялись в образовательных и правительственных учреждениях, но, опять же, развитие технологий сделало диаскопы реликтом давно прошедшей эпохи. Незачем печатать изображения на слайдах, когда память смартфона способна хранить тысячи картинок.

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Автоответчики