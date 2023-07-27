Древнюю стрелу из метеорита обнаружили в Швейцарии

Племена бронзового века изготавливали наконечники стрел из метеоритного вещества, выяснила группа швейцарских ученых. Они повторно проанализировали артефакты, найденные при раскопках свайного поселения в Бильском озере.

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Анализ показал, что обнаруженный среди руин наконечник стрелы выполнен из метеоритного железа – октаэдрита. Его датировали поздним бронзовым веком (900-800 годы до нашей эры).

Размер наконечника составляет 39,3×25 мм, вес – 2,9 грамма. Ученым удалось установить, что масса родительского тела до вхождения в атмосферу достигала двух тонн.

Известны три метеорита, которые могли бы стать источником материала для изготовления артефакта. Один упал в Испании, другой в Чехии, третий в Эстонии. Последний оставил после себя кратер диаметром 110 метров. Ученые сочли его наиболее подходящим «кандидатом», сообщает Journal of Archaeological Science.