Недавно у премиум-аккаунтов Telegram появилась возможность публиковать истории. "РГ" рассказывает, как можно отключить эту функцию для тех, кому она кажется ненужной.

Так, если в мессенджере пока нельзя просмотреть чужие публикации, значит, приложение не было обновлено. Следовательно, для того, чтобы не подключить эту опцию, не нужно устанавливать следующую версию. В случае, если сторисы уже видны, необходимо зайти в настройки смартфона и удалить все обновления Telegram, после чего скачать версии до 9.7.0 для Android и до 9.6.4 для iOS.

Помимо этого, есть возможность избавиться от уведомлений от других пользователей: нужно зайти в "Настройки" мессенджера, выбрать "Уведомления и звуки", а затем во вкладке "Истории" отключить "Всегда оповещать". В этом же разделе можно настроить исключения по определенным контактам.

Также есть возможность убирать и по одной истории. Для этого необходимо удержать палец на публикации, выбрать "Скрыть истории", а затем повторить этот алгоритм для всех историй.