Высоту орбиты МКС скорректировали перед прибытием «Союза МС-24»

Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) скорректировали для прибытия пилотируемого корабля «Союз МС-24» и приземления «Союза МС-23». Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

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Двигатели космического грузовика «Прогресс МС-22», который пристыкован к российскому служебному модулю «Звезда», включили в 15:02 мск. За 301,9 секунд своей работы они выдали импульс величиной 0,46 м/c. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 790 метров, составив 417,7 км.

Напомним, что «Союз МС-24» отправится к МКС 15 сентября. В его экипаж входят российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О’Хара. Приземление «Союза МС-23» с космонавтами Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и астронавтом Франциско Рубио назначена на 27 сентября.