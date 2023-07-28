Новый ноутбук Apple оказался провальным

Компания Apple столкнулась с проблемами в продажах своего нового 15-дюймового ноутбука MacBook Air, который был представлен на конференции WWDC 2023 в июне. Несмотря на положительные отзывы экспертов, устройство не вызвало большого интереса у потребителей, сообщает DigiTimes.
Согласно цепочке поставок Apple, объем заказов на новый MacBook Air оказался значительно ниже планируемого. В связи с этим компания даже решилась сократить производство компьютера.
Apple рассчитывала, что новинка станет хитом у пользователей, которые нуждаются в большом ноутбуке, но при этом не могут себе позволить более дорогой и мощный MacBook Pro 16.
Возможными причинами низкого спроса могут быть общее падение рынка ПК, а также предстоящий релиз более мощных версий ноутбука на базе чипа Apple M3 осенью этого года.
При этом обновленный MacBook Air отличается от своей младшей версии лишь размером экрана, а за производительность в обоих случаях отвечает чип Apple M2. В то время как 13-дюймовая модель продается по цене от $1,1 тыс. (около 99 тыс. руб.), за 15,3-дюймовую версию требуют уже на $200 больше.