Новый ноутбук Apple оказался провальным

Компания Apple столкнулась с проблемами в продажах своего нового 15-дюймового ноутбука MacBook Air, который был представлен на конференции WWDC 2023 в июне. Несмотря на положительные отзывы экспертов, устройство не вызвало большого интереса у потребителей, сообщает DigiTimes.

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Согласно цепочке поставок Apple, объем заказов на новый MacBook Air оказался значительно ниже планируемого. В связи с этим компания даже решилась сократить производство компьютера.

Apple рассчитывала, что новинка станет хитом у пользователей, которые нуждаются в большом ноутбуке, но при этом не могут себе позволить более дорогой и мощный MacBook Pro 16.

Возможными причинами низкого спроса могут быть общее падение рынка ПК, а также предстоящий релиз более мощных версий ноутбука на базе чипа Apple M3 осенью этого года.