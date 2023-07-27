Представлена новая теория о времени начала тектоники плит на Земле

Тектоническое движение плит считается одним из факторов, который привел к возникновению жизни на Земле. Этот процесс позволяет теплу недр поступать к поверхности и формирует земной рельеф, горные хребты и разломы.

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Но тектоника началась не сразу после рождения планеты. Вопрос, когда это произошло, является предметом многочисленных научных дискуссий.

Ученые из Университета Кертина в Австралии представили свою теорию. Согласно их выводам, тектоническое движение стартовало 3,2 миллиарда лет назад.

Переломный момент произошел примерно через 1,3 миллиарда лет после формирования планеты. Ученые проанализировали химический состав свинцово-цинковых месторождений в Австралии, которые датируются периодом от 3,4 млрд до 285 млн лет назад.

Результаты показали, что до временной точки в 3,2 млрд лет назад Земля представляла собой «слоеный пирог» из ядра, мантии и коры. Это наслоение было вызвано гравитацией: более тяжелые элементы опускались к ядру, а более легкие поднимались к поверхности.

Но 3,2 млрд лет назад слои начали перемешиваться. Тектоника плит загнала куски коры обратно в мантию, а извержения вулканов подняли элементы мантии на поверхность.