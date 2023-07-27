В США обнаружен новый вид многоножек

В США натуралисты открыли новый вид многоножек, пишет HuffPost. Она обитает в туристическом районе Южной Калифорнии.

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Новый вид получил название нитевидная многоножка. Представители этого вида размером примерно со скрепку и обладают полупрозрачным туловищем. Насекомое зарывается на 10 сантиметров в землю и выделят химические вещества при опасности. Роговидны антенны, торчащие спереди, служат ориентиром при передвижении.

«Удивительно думать, что эти многоножки ползают по трещинам и щелям между маленькими кусочками камней под нашими ногами в Лос-Анджелесе. Это доказывает, что под землей находится неизвестная планета», — прокомментировал энтомолог Пол Марек из Политехнического института Вирджинии.

По словам Марека, многоножки питаются мертвым органическим материалом, и без них люди были бы в нем «по уши».