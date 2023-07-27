Раскрыт дизайн нового флагмана Huawei

Китайский инсайдер Digital Chat Station опубликовал рендер неанонсированного флагмана Huawei Mate 60 – новый смартфон получит характерный для серии кольцевой блок камер. Об этом сообщает издание IT-Home.

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На рендере изображена задняя панель устройства. Судя по нему, Huawei Mate 60 получит кольцевой блок камеры, в котором расположатся три объектива, светодиодная вспышка, сенсор лазерного автофокуса и логотип XMAGE. Аналогичное оформление вендор ранее использовал в Huawei Mate 50, Mate 40 и Mate 30.

Также из утечки стало ясно, что Mate 60 получит корпус со скругленными углами и краями. IT-Home пишет, что эти решения положительно скажутся на эргономике устройства – его будет приятно держать в руке.

Характеристики смартфона не раскрываются. Согласно ранним утечкам, Mate 60 получит перископический объектив для оптического зума. Еще осенний флагман Huawei может стать первым смартфоном компании с фирменным 5G-модемом.