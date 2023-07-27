Российские учёные улучшили технологию выращивания растений в Арктике

Российские инженеры создали проект ферм, который позволяет стабильно получать урожай зелени, овощей фруктов и ягод даже в условиях Арктики.

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Учёные создали новые агротехнологии, которые позволяют выращивать свежие овощи, ягоды и зелень в Арктической зоне. Основу новых методов составляют умные сити-фермы, вертикальные теплицы с датчиками, которые работают в сложных климатических условиях. Эти фермы можно установить даже на подводной лодке или в удалённых местах, и они позволят обеспечить население свежей и качественной продукцией круглый год.

Учёные используют светодиодные облучатели для оптимизации условий роста растений. Это позволяет ускорять или замедлять фотосинтез и управлять скоростью созревания плодов. В результате были выведены ультраскороспелые томаты и увеличено содержание полезных веществ в лекарственных растениях. Система управления роботизирована и автономна, что делает выращивание овощей и ягод более доступным и удобным.

Сити-фермы оборудованы специальными камерами и датчиками, которые регистрируют суточные ритмы растений и помогают поддерживать оптимальные условия. Все данные передаются в компьютер для машинного обучения, что позволяет создавать цифровые сити-фермы с искусственным интеллектом. В будущем планируется персонализированное выращивание продукции, учитывая индивидуальные предпочтения каждого человека. Уже проведены успешные опыты с выращиванием стевии, и эксперименты с другими ягодами и лекарственными растениями находятся на стадии планирования.