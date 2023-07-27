IT-гигантов заставили отчитываться перед США

Комиссия по ценным бумагам и биржам США приняла новое правило, согласно которому все частные компании, в том числе и IT-гиганты, должны в кратчайшие сроки сообщать о проблемах с кибербезопасностью. Об этом сообщает The Verge.

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«Компании должны сообщать напрямую в комиссию об утечках данных пользователей и взломах сетевой инфраструктуры в течение четырех рабочих дней после их обнаружения», — говорится в статье.

Корпорации должны будут раскрывать любые инциденты кибербезопасности. В заявке нужно будет указать о характере, масштабе и сроках взлома и какие данные утекли к хакерам в результате кибератаки. Также комиссию необходимо проинформировать о том, как утечка повлияет на деятельность компании.

Однако в правиле имеется и исключение. Раскрытие информации может быть отложено, если генеральный прокурор США решит, что оповещение акционеров об инциденте «представит существенный риск для национальной или общественной безопасности» Соединенных Штатов.