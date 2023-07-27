Что будет с океаном, если перестать ловить там рыбу

Атолл Бикини на архипелаге Маршалла — одно из самых радиоактивных мест на планете. В середине XX века кольцо островов, которое некогда выглядело как самый настоящий рай в тропиках, стало полигоном для ядерных испытаний. Между 1940-1950 годами США испытали на территории атолла 67 бомб суммарной мощностью в 210 мегатонн динамита — более чем в 7 000 раз мощнее, чем взрыв в Хиросиме.

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Ядерные испытания США оставили после себя трагическое наследие: коренные жители Бикини, эвакуированные в безопасность, до сих пор не могут вернуться домой. В то же время, действия американских ученых создали своего рода стихийный заповедник, где животные защищены остаточной радиацией. Дело в том, что на протяжении почти 70 лет в атолле Бикини не было рыбной ловли — и это серьезно повлияло на подводную экосистему.

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В 2016 году команда океанологов впервые за долгое время спустилась в воды атолла Бикини, чтобы изучить, как радиация изменила акваторию. Но под водой они обнаружили совсем не то, что рассчитывали. Стаи средиземноморской лоры, огромные коралловые леса, рыбы-наполеоны размером с детеныша носорога, множество акул…

Ученые совершили погружение в кратере Браво: резервуаре на севере атолла глубиной 75 метров и шириной полтора километра. Колонна воды обладала сравнительно низкой радиацией, немногим отличающейся от фоновых показателей где-либо еще. Но осадок на дне кратера рассказывает совсем другую историю. Он и по сей день показывает высокое содержание радиоактивного плутония, америция и висмута. Именно это место стало эпицентром самого крупного ядерного испытания США, состоявшегося 1 марта 1954 года.

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Центр кратера нельзя назвать насыщенным жизнью: он довольно пуст и покрыт толстым слоем шлама. Однако по краям обитают стайки рыб и кораллы, по размерам напоминающие небольшие автомобили. Океанологи также обнаружили черноперых и серых рифовых акул. Несмотря на пагубное влияние радиации, риф продолжал жить своей жизнью. Причем рыбы были огромными — по крайней мере, на фоне особей, добытых в местах активного промысла.