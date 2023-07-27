Ученые открыли новый вид архозавра
Исследователи из Вирджинского технологического института установили новый вид архозавра, который помогает определить этапы эволюции брони у динозавров. Работа ученых опубликована в журнале Zoological Journal of the Linnean Society (входит в группу журналов Linnean Society).
Архозавры — класс диапсид (подкласс пресмыкающихся или завропсид, сформировавшийся около 300 миллионов лет назад), представленный в настоящее время крокодилами и птицами, а из вымерших организмов также: нептичьими динозаврами, птерозаврами и другими.
Новый вид под названием Mambachiton fiandohana представляет собой самого раннего представителя архозавров птичьей линии. Это был ящер с костными пластинами вдоль позвоночника. Такие пластины характерны для крокодилов. Это открытие позволяет предположить, что броня была признаком, который неоднократно появлялся и исчезал в роду динозавров и птерозавров.
«Открытие Mambachiton fiandohana дает важнейшее представление об эволюции доспехов у динозавров. Она показывает, что броня не была фиксированной характеристикой, а появлялась и исчезала многократно на протяжении всей истории эволюции», — отметили авторы.