Ученые открыли новый вид архозавра

Исследователи из Вирджинского технологического института установили новый вид архозавра, который помогает определить этапы эволюции брони у динозавров. Работа ученых опубликована в журнале Zoological Journal of the Linnean Society (входит в группу журналов Linnean Society).

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Архозавры — класс диапсид (подкласс пресмыкающихся или завропсид, сформировавшийся около 300 миллионов лет назад), представленный в настоящее время крокодилами и птицами, а из вымерших организмов также: нептичьими динозаврами, птерозаврами и другими.

Новый вид под названием Mambachiton fiandohana представляет собой самого раннего представителя архозавров птичьей линии. Это был ящер с костными пластинами вдоль позвоночника. Такие пластины характерны для крокодилов. Это открытие позволяет предположить, что броня была признаком, который неоднократно появлялся и исчезал в роду динозавров и птерозавров.