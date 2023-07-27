$90.05-0.0599.72+0.02

Apple случайно раскрыла ключевую фишку iPhone 15

В коде четвертой бета-версии iOS 17 для разработчиков было обнаружено описание возможностей кнопки действия, которая в iPhone 15 Pro заменит переключатель режимов. Об этом сообщает портал MacRumors.

Apple случайно раскрыла ключевую фишку iPhone 15 Pro
© Apple

Согласно находке, кнопка действия может быть настроена на девять различных опций. Среди них быстрый запуск функций универсального доступа, открытие команд, камеры, включение фонарика, изменение режима фокусировки в камере, запуск лупы, переводчика и диктофона. При этом кнопка также сможет работать и в прежних установках переключателя режимов.

Ожидается, что новая кнопка в iPhone 15 Pro будет похожа на появившуюся в Apple Watch Ultra. Ранее сообщалось, что все кнопки в предстоящем флагманском смартфоне Apple станут сенсорными, однако эти слухи не подтвердились. Предполагается, что эти изменения вступят в силу уже в последующих поколениях iPhone.

Презентация смартфонов линейки iPhone 15 ожидается в сентябре 2023 года. Согласно утечкам, Pro-версии iPhone окажутся в дефиците. По другим данным, старшие модели могут поступить в продажу на месяц позже базовых.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости