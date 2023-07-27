Apple случайно раскрыла ключевую фишку iPhone 15 Pro

Apple случайно раскрыла ключевую фишку iPhone 15
В коде четвертой бета-версии iOS 17 для разработчиков было обнаружено описание возможностей кнопки действия, которая в iPhone 15 Pro заменит переключатель режимов. Об этом сообщает портал MacRumors.
Согласно находке, кнопка действия может быть настроена на девять различных опций. Среди них быстрый запуск функций универсального доступа, открытие команд, камеры, включение фонарика, изменение режима фокусировки в камере, запуск лупы, переводчика и диктофона. При этом кнопка также сможет работать и в прежних установках переключателя режимов.
Ожидается, что новая кнопка в iPhone 15 Pro будет похожа на появившуюся в Apple Watch Ultra. Ранее сообщалось, что все кнопки в предстоящем флагманском смартфоне Apple станут сенсорными, однако эти слухи не подтвердились. Предполагается, что эти изменения вступят в силу уже в последующих поколениях iPhone.
Презентация смартфонов линейки iPhone 15 ожидается в сентябре 2023 года. Согласно утечкам, Pro-версии iPhone окажутся в дефиците. По другим данным, старшие модели могут поступить в продажу на месяц позже базовых.