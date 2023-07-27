Разработан «вечный» метод переработки пластика

Ученые из Кардиффского университета разработали новый метод переработки цветных пластмасс. Результаты работы опубликованы в журнале Polymer Chemistry.

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Существующие методы переработки полимеров, которые широко распространены в бутылках для напитков, упаковке пищевых продуктов, одежде и электронике, позволяют расплавлять и создавать из них новые продукты. Однако уже добавленные на предыдущих этапах вещества и красители удалить невозможно. Кроме того, переработанный пластик имеет более низкое качество, чем исходный материал.

Теперь специалистам удалось преодолеть эту проблему. Для этого они впервые выделили мономеры из цветных полимеров, превратив их снова в белый пластик. Технология подразумевает использование специального реактора, в который добавляют дополнительные мономеры для придания цвета пластмассе при сохранении тех же свойств, что и у базовых материалов. Затем пигмент можно удалить в процессе деполимеризации. Предполагается, что способ позволит перерабатывать пластик «вечно».