Обязательную установку RuStore на смарт-тв отложили на неопределенный срок

Российский магазин приложений RuStore не станут устанавливать на смарт-тв из-за технических неполадок

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Минцифры приняло решение отложить требование о предустановке магазина приложений RuStore на умные телевизоры, разрабатываемый VK. Это связано с необходимостью доработки технических аспектов этого требования. Тем не менее, требование о глубокой интеграции RuStore с операционной системой телефонов осталось в проекте закона.

Проект постановления правительства рассмотрен комиссией по административной реформе 27 июля. Минцифры подтвердило, что интеграция RuStore с операционной системой мобильных устройств не будет обязательной, а предустановка магазина на телевизорах также откладывается из-за необходимости дополнительной проработки технических аспектов.

Национальный магазин приложений RuStore для телевизоров на Android TV был представлен в мае, а ранее в марте в проекте постановления упоминалась версия магазина для ТВ.