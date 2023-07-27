Новый смартфон Infinix поставит рекорд по мощности зарядки

Компания Infinix готовится к презентации своего игрового смартфона GT 10 Pro, который получит дизайн в стиле Nothing Phone (2) и самую быструю зарядку на рынке. Об этом сообщает портал MyDrivers.

© GSMArena

Смартфону приписывают 26 ГБ оперативной памяти, которые будут реализованы с помощью технологии Dynamic RAM Expansion (DRE), позволяющей использовать часть флеш-памяти в качестве дополнительного пространства для ОЗУ. Физический объем оперативной памяти, по слухам, составит до 16 ГБ.

Также ожидается, что Infinix GT 10 Pro получит чип MediaTek Dimensity 8050. Смартфон оснастят аккумулятором емкостью 7000 мАч с зарядкой мощностью 260 Вт. На данный момент рекордсменом по этим показателям является Realme GT3 с батареей 4600 мАч и зарядкой в 240 Вт.

Согласно утечкам, смартфон также предложит основную камеру с разрешением 108 Мп и большой AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.