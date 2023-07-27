YandexGPT с мая воспользовались 44 млн раз

Пользователи с момента запуска в мае 2023 года нейросети YandexGPT по 19 июля воспользовались ею 44 млн раз. Об этом сообщается в отчетности компании.

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"С момента запуска в мае пользователи обратились к YandexGPT 44 млн раз", - сообщается в отчетности.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что это результаты нейросети по 19 июля 2023 года.

Согласно отчетности, нейросеть может делать пересказ русскоязычных текстов длиной до 30 тыс. знаков.