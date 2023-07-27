Intel прокомментировала слухи о повышении цен на процессоры

Компания Intel официально опровергла слухи о повышении цен на свою линейку процессоров. Технологический гигант категорически заявил, что не сообщал своим партнерам о каких-либо подобных изменениях.

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Слухи появились благодаря авторитетному немецкому изданию, утверждавшему, что оно видело официальный меморандум Intel о повышении цен. Однако пресс-секретарь Intel пояснил, что такого письма не рассылалось ни заказчикам, ни партнерам, и компания не инициировала никаких изменений цен на процессоры Core, но, что важно, «на данный момент».

Предполагаемое повышение цен касалось таких популярных процессоров, как Alder Lake, Raptor Lake и даже готовящихся к выпуску Meteor Lake.