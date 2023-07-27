Почти три четверти россиян активно пользуются чат-ботами

Согласно исследованию, проведенному «VK Мессенджером», 73% россиян активно используют чат-боты в повседневной жизни. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на VK.

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Опрос показал, что 90% респондентов знают о существовании чат-ботов, а 81% из них уже взаимодействовали с ними. Самые распространенные сферы применения чат-ботов — это мессенджеры и банковские приложения, которые выбрали по 59% опрошенных. Почти три четверти респондентов в возрасте от 14 до 24 лет сталкивалась с чат-ботами в мессенджерах, в то время как менее половины из них — на сайтах товаров и услуг.

Половина активных пользователей чат-ботов предпочитают обращаться к ним в мессенджерах и лишь четверть — в банковских приложениях. Среди тех, кто никогда не пользовался чат-ботами, 39% выразили желание попробовать этот инструмент в будущем. Кроме того, две трети респондентов согласились с утверждением, что прогрессивный бизнес должен внедрять чат-боты в мессенджеры.