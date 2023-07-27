Названа стоимость Samsung Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5 в России

В России начали принимать предзаказы на складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5. Об этом сообщается в пресс-релизе «М.Видео-Эльдорадо», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

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По словам представителей компании, в магазинах сети будут доступны оба флагманских смартфонов Samsung. Так, стартовая версия Galaxy Z Fold5 с 256 гигабайтами встроенной памяти обойдется в 189 999 рублей, модель с накопителем на 512 гигабайт оценена в 199 999 рублей, с 1 терабайтом памяти — 219 999 рублей. Galaxy Z Flip5 с 256 гигабайтами встроенной памяти стоит 109 999 рублей, а модель с накопителем на 512 гигабайт — 119 999 рублей.

Также в «М.Видео-Эльдорадо» назвали цвета новых устройств. Galaxy Z Fold5 будут доступен в голубом, черном и бежевом цветах, Galaxy Z Flip5 будут продавать в мятном, лавандовом, графитовом и бежевом цветах.

«Сегмент устройств с гибким дисплеем получает популярность не только у любителей технологий, но и более широкой аудитории, которая ценит новый опыт и эмоции от повседневного использования смартфона», — отметил руководитель департамента «Телеком» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров.