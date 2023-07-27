Раскрыто происхождение крупнейшего вулкана Солнечной системы

Самым большим вулканом в Солнечной системе является гора Олимп на Марсе. Ее высота составляет 26 км – в два раза больше, чем у самого высокого вулкана на Земле Мауна-Кеа, диаметр – 560 км.

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Новое исследование, проведенное учеными из Университета Париж-Сакле во Франции, помогло раскрыть происхождение этого объекта. Согласно выводам авторов, в прошлом он являлся островом.

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Научная работа показала, что Олимп обладает морфологическим сходством с активными вулканическими островами на нашей планете. Известно, что на земных островах наблюдаются серьезные разрушения склонов на границе между морем и воздухом. Это связано с резкими контрастами вязкости лавы.

Ученые обратили внимание, что на высоте примерно шести километров пологие склоны Олимпа превращаются в резкий откос. Происхождение такого геологического образования оставалось неизвестным.

Авторы нового исследования предположили, что обрыв возник в результате превращения лавы в жидкую воду. Это произошло в конце нойского – начале гесперийского периода (около 3,5 млрд лет назад), когда Олимп еще активно извергался.

Ученые рассмотрели действующие вулканические острова на Земле: Пико в Португалии, Фого в Канаде и Гавайи в США. Оказалось, что береговые линии этих островов имею острые выступы, похожие на тот, что на Олимпе.

«Это наводит нас на предположение, что гора Олимп была вулканическим островом, окруженным жидкой водой», – отметили эксперты.

Аналогичные особенности заметили на другой марсианской горе Альба Монс, расположенной в 1500 км от Олимпа, на обширном низменном пространстве. Это может означать, что воды древнего океана покрывали большие пространства на Красной планете.

Исследование показало, что склоны Олимпа могут быть перспективным местом для поиска следов воды и, возможно, жизни. Ученые призвали учесть этот факт при планировании будущих миссий, сообщает Earth and Planetary Science Letters.