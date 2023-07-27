Realme 11 Pro+ сравнили с iPhone 14 по качеству камер

В одном из выпусков на YouTube-канале TecworkZ эксперт сравнил по фото- и видеосъёмке смартфоны iPhone 14 и Realme 11 Pro+. Причём последний имеет основной объектив на 200 Мп, а iPhone - на 12 Мп.

Между iPhone 14 и Realme 11 Pro+ разница в цене огромная. Но какой из них стоит взять ради камер?

Интересно, что основная камера Realme 11 Pro+ имеет разрешение 200 Мп, тогда как камера iPhone 14 - 12 Мп. При этом в режиме по умолчанию Realme фотографирует в разрешении 12 Мп, как и его конкурент.

В дневное время iPhone делает чуть более чёткие и детализированные снимки по сравнению с Realme. Однако разница эта не так уж велика в целом. Кроме того, цвета на снимках с iPhone 14 получаются более яркими и насыщенными, чем в реальности.

Широкоугольный объектив на несколько миллиметров шире у iPhone, поэтому вы сможете захватить больше деталей.

При сравнении снимков, сделанных в режиме 200 Мп (Realme) и в авторежиме (iPhone), видно, что изображение чуть резче на Realme. Но какой-то значительной разницы между этими устройствами всё равно нет.

TecworkZ

TecworkZ

TecworkZ

TecworkZ

TecworkZ

TecworkZ

TecworkZ

TecworkZ

TecworkZ

TecworkZ

TecworkZ

TecworkZ

TecworkZ

TecworkZ

TecworkZ

TecworkZ

TecworkZ

TecworkZ

TecworkZ

TecworkZ

TecworkZ

TecworkZ

TecworkZ

TecworkZ

TecworkZ

TecworkZ

TecworkZ

TecworkZ

TecworkZ

TecworkZ

Портретные снимки, сделанные с обоих устройств, выглядят действительно хорошо. Однако если за человеком будет какой-то яркий объект, то с ним лучше справится iPhone.

Ночные фотографии и фото при искусственном освещении выходят несколько чётче вновь на iPhone 14. Всё потому, что его камера способна захватывать больше информации в более тёмных частях сцены.

В ночном режиме фотографии на iPhone получаются более чёткими по сравнению со снимками на Realme. А ещё на них меньше шума.

Наконец, фронтальная камера на Realme делает фото качества «ниже среднего». Она искажает цвет кожи и выдаёт меньше деталей по сравнению с камерой iPhone 14.

По части видеосъёмки на фронтальную камеру iPhone тоже выигрывает. Как минимум потому, что он способен записывать видео в 4К, а Realme - максимум в 1080p. Кроме того, iPhone 14 может записывать видео на все камеры в разрешении 4К 60 к/с, тогда как Realme 11 Pro+ - в 4К 30 к/с только на основную.

Вывод