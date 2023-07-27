Самый популярный блогер в мире MrBeast обогнал PewDiePie по просмотрам

Кажется, самому популярному блогеру MrBeast хочется покорять ещё больше вершин. На днях канал блогера обогнал канал PewDiePie по суммарному количеству просмотров.

© Соцсети MrBeast

В данный момент все ролики PewDiePie собрали 29,07 млрд просмотров, а вот у MrBeast видео собрали 29,1 млрд просмотров.

Долгое время рекорд по подписчикам на YouTube принадлежат именно PewDiePie, однако пришедший и быстро набравший популярность MrBeast смог его обогнать и стать рекордсменом площадки.

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