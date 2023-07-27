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Самый популярный блогер в мире MrBeast обогнал PewDiePie по количеству просмотров

Кажется, самому популярному блогеру MrBeast хочется покорять ещё больше вершин. На днях канал блогера обогнал канал PewDiePie по суммарному количеству просмотров.

Самый популярный блогер в мире MrBeast обогнал PewDiePie по просмотрам
© Соцсети MrBeast

В данный момент все ролики PewDiePie собрали 29,07 млрд просмотров, а вот у MrBeast видео собрали 29,1 млрд просмотров.

Долгое время рекорд по подписчикам на YouTube принадлежат именно PewDiePie, однако пришедший и быстро набравший популярность MrBeast смог его обогнать и стать рекордсменом площадки.

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Несмотря на обгон, MrBeast занимает лишь 45-е место в рейтинге каналов по просмотрам. Чтобы выбиться в лидеры, блогеру придётся обогнать множество спортивных и развлекательных каналов. В том числе придётся побороться с каналом «Маша и Медведь», ролики на котором суммарно набрали более 36 млрд просмотров.

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