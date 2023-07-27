Российские космонавты проведут психологическое исследование на орбите

Российский экипаж Международной космической станции примет участие в психологическом исследовании на орбите. «Косвенно» в нем будет задействован весь международный экипаж, рассказал в интервью РИА «Новости» космонавт Константин Борисов, который отправится на МКС в августе.

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По словам Борисова, члены экипажа будут заполнять специальные опросники и отвечать на вопросы о том, что они думают друг о друге. Исследование покажет, как меняется динамика их отношений, когда они долго находятся вместе. При этом космонавт подчеркнул, что в эксперименте «косвенно участвуют все».

«Потому что нас спрашивают не только про то, что мы думаем о российских членах экипажа, но что мы думаем про всех. Из этого можно понять, как международные экипажи влияют на общение в космосе», – пояснил Борисов.

Он также рассказал, что в ходе предстоящей экспедиции на МКС примет участие в проекте по выращиванию перепелиных яиц и ряде других российских и международных экспериментов.

Международный экипаж из четырех человек – российского космонавта, японского, американского и европейского астронавтов – отправится к МКС 17 августа на корабле Crew Dragon. На орбите экипаж проведет около 190 дней.