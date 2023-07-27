Российские космонавты проведут психологическое исследование на орбите

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На МКС будет проведено психологическое исследование того, как российские космонавты взаимодействуют друг с другом.

Российский экипаж Международной космической станции примет участие в психологическом исследовании на орбите, поведал космонавт Константин Борисов.

По его словам, космонавты будут заполнять специальные опросники, отвечать на вопросы о том, что думают друг о друге, как меняется динамика, что происходит, когда люди находятся вместе так долго.

Участие в эксперименте косвенно примет весь экипаж МКС, в том числе и иностранные астронавты.