Bloomberg: Apple рассматривает вопрос о повышении цен на iPhone 15
По данным Bloomberg, Apple «рассматривает» вопрос о повышении цен на обе модели Pro в предстоящей серии iPhone 15.
Со ссылкой на неназванных людей, знакомых с этим вопросом, в отчете утверждается, что, несмотря на прогнозируемый спад на рынке смартфонов в целом, Apple планирует увеличить общий доход за счет повышения цен на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.
При этом iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, согласно имеющимся данным, заполучат титановый корпус, намного более ёмкие аккумуляторы, самую современную платформу на техпроцессе 3 нм, 256 ГБ флеш-памяти в базовой версии, а старшая модель ещё и должна впервые для iPhone получить перископный «телевик».
Рост цен в марте также предсказал Джефф Пу, технический аналитик гонконгской инвестиционной компании Haitong International Securities.
Стоимость iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max начинается с 999 и 1099 долларов, а это означает, что любое повышение цен впервые приведет к тому, что обе высококлассные модели iPhone превысят 1000 долларов.