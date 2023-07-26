Bloomberg: Apple рассматривает вопрос о повышении цен на iPhone 15

По данным Bloomberg, Apple «рассматривает» вопрос о повышении цен на обе модели Pro в предстоящей серии iPhone 15.

Со ссылкой на неназванных людей, знакомых с этим вопросом, в отчете утверждается, что, несмотря на прогнозируемый спад на рынке смартфонов в целом, Apple планирует увеличить общий доход за счет повышения цен на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

При этом iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, согласно имеющимся данным, заполучат титановый корпус, намного более ёмкие аккумуляторы, самую современную платформу на техпроцессе 3 нм, 256 ГБ флеш-памяти в базовой версии, а старшая модель ещё и должна впервые для iPhone получить перископный «телевик».

Рост цен в марте также предсказал Джефф Пу, технический аналитик гонконгской инвестиционной компании Haitong International Securities.