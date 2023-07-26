Экс-агент ЦРУ рассказал в Конгрессе США о внеземных биотехнологиях

В предполагаемых местах инцидентов с неопознанными летающими объектами были обнаружены нечеловеческие биотехнологии. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Дэвид Груш на первых публичных Конгрессе США о существовании внеземных цивилизаций и вероятном контакте с ними.

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На просьбу конгрессмена-республиканца Тима Буршетта, возглавляющего слушания, рассказать об этом подробнее Груш заявил, что не может говорить об этом на открытых слушаниях. Под присягой он также заявил, что не понаслышке знает о секретных программах, связанных с внеземными технологиями, во многом превосходящими возможности США.

В ходе вступительного слова Груш заявил, что он, а также бывшие американские военные и сотрудники ЦРУ сталкивались с НЛО. В слушаниях также участвовали бывший адмирал Дэвид Фрейвор и военный пилот в отставке Райан Грейвз. По словам последнего, в 2014 году во время учений недалеко от Вирджинии он столкнулся с неопознанным темным объектом с прозрачной сферой. Он также заявил, что свыше 30 человек из его группы наблюдали похожее явление.

По словам Груша, правительство США готовит репрессии против него и его коллег за правду об НЛО. Все три свидетеля сошлись на том, что подобные неопознанные объекты составляют потенциальную угрозу для США.

Ранее Буршетт заявил, что Конгресс столкнулся с серьезными препятствиями в преддверии этих слушаний.

«Множество людей против того, чтобы эта информация стала публичной», — сказал он.