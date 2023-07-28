Астрономы показали фото рождения гигантской планеты

Европейская южная обсерватория ESO опубликовала на своем сайте впечатляющее изображение, полученное при помощи большого телескопа VLT и Большой миллиметровой/субмиллиметровой решетки в Атакаме ALMA. Оно дает представление о том, как могли формироваться столь же массивные планеты, как Юпитер.

© ESO

Как сообщает ESO, наблюдения помогли исследователям обнаружить и сфотографировать крупные скопления пыли, расположенные в окрестностях молодой звезды. Эти скопления в ближайшее время могут коллапсировать, образуя планеты-гиганты. По сути, на снимке запечатлен процесс рождения новой планеты.

Видео дня

"Открытие действительно захватывающее, поскольку оно знаменует собой самый первый случай обнаружения скоплений вокруг молодой звезды, которые потенциально могут дать начало жизни планет-гигантов", - говорит Элис Зурло, исследователь из Университета Диего Порталеса в Чили.

Завораживающий снимок, как сообщается, был сделан с помощью спектрополяриметрического высококонтрастного прибора SPHERE, предназначенного для исследования экзопланет. Он установлен на телескопе VLT. На снимке запечатлены крупные скопления материала вокруг звезды под названием V960 Mon. Она расположена на расстоянии более 5000 световых лет от нас в созвездии Единорога.

Эта звезда прославилась в 2014 году, когда она внезапно увеличила свою яркость более чем в 20 раз. Тем самым привлекла к себе повышенное внимание астрономов всего мира. Новые наблюдения показали, что на орбите V960 Mon материал постепенно собирается в серию сложных спиральных рукавов, простирающихся на расстояния, превышающие всю длину нашей Солнечной системы. В рамках нового исследования астрономы также проанализировали архивные данные, полученные с помощью ALMA. Это позволило проследить эволюцию пылевого материала вокруг звезды.

"С учетом данных ALMA стало очевидно, что спиральные рукава подвергаются фрагментации, а это приводит к образованию сгустков с массами, подобными массам планет", - говорит Зурло.

Астрономы считают, что планеты-гиганты образуются либо в результате "аккреции ядра", когда пылинки собираются вместе, либо в результате "гравитационной нестабильности", когда большие фрагменты вещества вокруг звезды сжимаются и коллапсируют.

Доказательства первого из описанных сценариев ученые ранее уже находили, а вот в пользу второго говорили только теории.

"До последнего времени никто и никогда не видел реально гравитационной нестабильности в планетарных масштабах", - отмечает Филипп Вебер из Университета Сантьяго в Чили, руководивший исследованием.