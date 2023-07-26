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Глобальная система океанских течений стоит на краю катастрофы

Ученые предупреждают о возможном нарушении системы течений в Атлантическом океане уже в ближайшие десятилетия, что приведет к глобальному изменению погоды и повлияет на жизнь каждого человека. Об этом сообщает «Мир 24».

Глобальная система океанских течений стоит на краю катастрофы
© ТАСС

Исследование, проведенное Копенгагенским университетом, выявило, что Атлантическая меридиональная циркуляция (АМОС), которая переносит теплую воду из экватора на север, может остановиться не позднее 2095 года.

АМОС играет основную роль в климатической системе нашей планеты. Ее остановка будет иметь глобальные последствия – зимы станут гораздо более суровыми, уровень моря в ряде регионов Европы и США вырастет, а также сместятся муссоны в тропиках.

По данным предыдущих исследований, глобальное потепление оказывает влияние на океанские течения, поскольку таяние ледников приводит к попаданию пресной воды в океан, что снижает его соленость и плотность. Когда вода становится слишком пресной или теплой, или оба фактора действуют одновременно, конвейерная лента течений может остановиться. Нечто подобное произошло 12 тысяч лет назад, когда АМОС остановилась из-за быстрого таяния ледников. В результате температура в Северном полушарии изменилась на 10-15 градусов.

Некоторые ученые считают, что остановка АМОС произойдет не ранее 2100 года, однако согласно последнему исследованию это случится раньше – до 2095 года. Об этом говорят сигналы раннего предупреждения о критических изменениях в AMOC.

Ученые призывают к принятию быстрых и эффективных мер по сокращению выбросов парниковых газов и снижению глобальных температур, чтобы замедлить таяние в Арктике. Это может помочь предотвратить полный коллапс системы течений и смягчить его последствия.

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