Глобальная система океанских течений стоит на краю катастрофы

Ученые предупреждают о возможном нарушении системы течений в Атлантическом океане уже в ближайшие десятилетия, что приведет к глобальному изменению погоды и повлияет на жизнь каждого человека. Об этом сообщает «Мир 24».

Исследование, проведенное Копенгагенским университетом, выявило, что Атлантическая меридиональная циркуляция (АМОС), которая переносит теплую воду из экватора на север, может остановиться не позднее 2095 года.

АМОС играет основную роль в климатической системе нашей планеты. Ее остановка будет иметь глобальные последствия – зимы станут гораздо более суровыми, уровень моря в ряде регионов Европы и США вырастет, а также сместятся муссоны в тропиках.

По данным предыдущих исследований, глобальное потепление оказывает влияние на океанские течения, поскольку таяние ледников приводит к попаданию пресной воды в океан, что снижает его соленость и плотность. Когда вода становится слишком пресной или теплой, или оба фактора действуют одновременно, конвейерная лента течений может остановиться. Нечто подобное произошло 12 тысяч лет назад, когда АМОС остановилась из-за быстрого таяния ледников. В результате температура в Северном полушарии изменилась на 10-15 градусов.

Некоторые ученые считают, что остановка АМОС произойдет не ранее 2100 года, однако согласно последнему исследованию это случится раньше – до 2095 года. Об этом говорят сигналы раннего предупреждения о критических изменениях в AMOC.